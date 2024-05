Med et næringsliv som går godt, høye eksportinntekter og den norske modellen for felles lønnsforhandlinger, ligger det også an til at folks inntekter øker mer enn prisene. Ansvarlige fagforeninger og arbeidsgivere bidrar til dette. SSB spår også reallønnsvekst i Norge på 1,5 prosent frem til 2027.

Regjeringen styrer trygt i en urolig tid. Mens 130 000 har kommet seg inn i jobb, næringslivet har bidratt med investeringsrekorder og rekordoverskudd, og det nå går mot reallønnsvekst, nådde høyrepartiene rekorder i andre enden. Under deres regjeringsperiode nådde man rekorder for lavest sysselsetting og jevnt over middelmådige investeringstall for næringslivet vårt på fastlands-Norge. Det vil de helst glemme.

Samtidig som vi prioriterer nødvendige satsinger på forsvar og politi, styrker vi det organiserte arbeids- og næringslivet. Slik bidrar vi til at folk får sin del av kaka av de store verdiene som skapes i et Norge med solid økonomi og høye eksportinntekter. Reallønningene kan derfor øke. Kombinert med våre grep for billigere barnehage, gratis SFO og høyere barnetrygd, gjør det at mange nå vil kunne oppleve bedre hverdagsøkonomi.

