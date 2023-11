Nylig la Widerøe ut et ruteprogram for perioden etter 1. april 2024, for mange av rutene de betjener på kontrakt med Samferdselsdepartementet i dag. Det nye ruteprogrammet har skapt reaksjoner flere steder langs Finnmarkskysten, siden det oppfattes som et svekket rutetilbud. Jeg ønsker derfor å klargjøre litt om bakgrunnen for endringene i rutestrukturen i Finnmark og den videre prosessen.

Det aller meste av flytrafikken i Norge drives på kommersielle vilkår i et marked der rutetilbud og billettpriser fastsettes gjennom fri konkurranse. For å sikre et godt flytilbud i hele landet har staten anledning til å kjøpe flyrutetjenester der det ikke er et tilstrekkelig markedsgrunnlag for et tilfredsstillende rutetilbud, ofte kalt FOT-ruter.

FOT-rutene, sammen med det desentraliserte lufthavnnettet, er det viktigste virkemiddelet for å ivareta det spredte flytilbudet vi har i landet vårt. I regjeringens luftfartsstrategi fra 2023, defineres dette som at befolkning og næringsliv i hele landet skal ha god tilgjengelighet til lufthavner med et tilstrekkelig rutetilbud til en overkommelig pris. Disse rutene er avgjørende for å sikre befolkningen i hele landet tilgang til helsetjenester, utdanning og andre offentlige tjenester, effektive arbeidsreiser, privatreiser, muligheter for utvikling av reiselivsnæringen og frakt av post og tidskritiske varer

FOT-rutene er også et viktig tema i Hurdalsplattformen der regjeringens målsetting er et bedre rutetilbud og reduserte billettpriser på kortbanenettet. Derfor har regjeringen satt i gang en storstilt satsing, og i statsbudsjettet for 2024 foreslår vi å mer enn doble den økonomiske støtten til FOT-ruter. Når de nye kontraktene får fullårseffekt 2025, vil nivået på bevilgningene øke enda mer.

Fra oppstart av ny avtaleperiode, har vi sikret at:

Nivået på maksimalt tillatt billettpris halveres

Kapasiteten økes der etterspørselseffekten av lavere priser forventes å være størst

To nye ruter tas inn i FOT-ordningen: Kirkenes–Tromsø og Stord–Oslo.

Dette blir gjeldende fra 1. april 2024, og fra 1. august 2024 for helikopterruten Værøy–Bodø.

Med andre ord: Regjeringen prioriterer luftfarten.

Den nye ruten Kirkenes–Tromsø er en del av en omlegging av rutestrukturen i Finnmark for å forbedre morgenforbindelsene til Tromsø og videre tilgjengelighet til Oslo. Det innebærer færre forbindelseskrav og flere korrespondansekrav, som igjen er ment å bidra til økt kapasitetsutnyttelse og et forbedret rutetilbud samlet sett.

Omleggingen er basert på forslaget i en transportfaglig utredning, som før utlysningen var på høring. I denne høringen svarte Troms og Finnmark fylkeskommune at utredningen har «sett» lokale forhold på en god måte, og fylkeskommunen stilte seg positiv til de foreslåtte endringene, derfor ble dette også tatt med videre.

I fastsettelsen av kravene til rutetilbudet i denne regionen er det særskilte utfordringer. Finnmark er det klart mest komplekse ruteområdet i FOT-ordningen, med et omfattende nettverk av lufthavner, mye deling av flykapasitet og til dels svært få passasjerer. Dette gjør det vanskeligere å finne løsninger som ivaretar alles ønsker og behov, samt å forutse konsekvenser selv ved mindre endringer. Finnmark er regionen med det høyeste kravet til setekapasitet sett opp mot trafikknivået.

Noen har også uttrykt misnøye med at ikke alle får full glede av de reduserte billettprisene, siden flygingene kombineres med regionale ruter som drives på kommersielle vilkår. Her er det verdt å merke seg at det statlige kjøpet av flyrutetjenester skjer med utgangspunkt i et felleseuropeisk regelverk, der hensikten er å sikre at myndighetene ikke begrenser markedsadgangen eller tildeler offentlig støtte på ruter der det finnes et kommersielt grunnlag. Dette er et premiss vi ikke kan se bort fra.

Regelverket åpner for at myndighetene, gitt bestemte vilkår, kan ta ut ruter av markedet og tildele enerett etter at konkurransen er gjennomført. Forpliktelsene som settes til rutedriften skal bare gjelde dersom det er nødvendig for å sikre et minstetilbud av ruteflyginger som tilfredsstiller fastsatte krav til kontinuitet, regelmessighet, prisfastsettelse og minstekapasitet. Kort sagt, flygninger som selskapene ikke ville påtatt seg om de bare skulle tatt hensyn til egne kommersielle interesser.

Etableringen av FOT-ruter må derfor alltid vurderes basert på begrensingene i regelverket, i tillegg til andre forhold som budsjettmessig handlingsrom, andre prioriteringer og satsinger på eksisterende FOT-ruter.

På ruteområdene med flere tilbydere er kontrakter allerede tildelt. Imidlertid har forhandlingene for ruteområdene med én tilbyder tatt noe mer tid. Derfor har Widerøe vært nødt til å legge ut et foreløpig ruteprogram for å sikre tilgangen til viktige tidsluker, ofte kalt «slots», på de større lufthavnene. Det er det som har skapt uroen.

Jeg vil understreke at alle som har fått tildelt kontrakt på FOT-rutene skal innhente synspunkter fra aktuelle fylkeskommuner, kommuner og lufthavnoperatør, før fastsettelsen av første ruteprogram og ved større endringer i kontraktsperioden. Jeg forventer at operatørene har en reell og løsningsorientert dialog etter kontraktstildelingen, for å legge til rette for et best mulig rutetilbud for de reisende. Regjeringen vil også fortløpende følge med på hvordan ruteomleggingen i Finnmark og øvrige tiltak som lavere billettpriser, påvirker rutetilbudet i regionen.

Regjeringen ønsker å binde landet tettere sammen, senke kostnadene ved å bo i et langstrakt land og bidra til levedyktige lokalsamfunn. Det gjør vi gjennom å satse på FOT-rutene.

