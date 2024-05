Ser at tidligere veisjef i Troms/Finnmark, Torbjørn Naimak, skriver i Nordlys om det eneste fornuftige alternativet, når det gjelder jernbanetilknytning i Troms/Finnmark: Forlengelse av jernbanen fra Kolari I Finland til Skibotn og en arm til Kirkenes. Han vet hva han snakker om!

I dag er det revidering av kystsoneplanene og det ser ut til at alle mulige lokaliteter i vårt område planlegges brukt til oppdrett. Jeg ser ikke noe stort eng. når det gjelder transporten av sjømaten og jeg klarer ikke å forstå at ikke politikere ser hvor håpløst det blir med øket transport av sjømat på veiene våre, for det blir jo konsekvensene av flere oppdrettslokaliteter.

Kolbein Simonsen Foto: Torbjørn O. Karlsen

Det at vi utvider oppdrettslokalitetene betyr selvsagt en økende belastning på veiene våre. Samtidig ser vi at turistene kommer nordover i økende mengder og det må ende med skikkelige problemer dersom vi ikke gjør noe her. Tenk dere et scenario hvor problemer på veiene våre fører til en beslutning om å frakte sjømaten med jernbanen.

Vi har ikke jernbanetilknytning og det besluttes at slakteriene må etableres nærmere Narvik slik situasjonen er i dag.

Nei, politikere i Nord Troms! Nå må dere komme på banen og argumentere for overnevnte jernbane-tilknytning. Jeg må si at jeg savner de gamle ordførerne som reiste ned til Oslo og slo knyttnevene i bordet!

