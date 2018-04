Men frøken, det var ikke meg!

Alle holder kjeft- i håp om at det hele går over av seg selv.

leder

Det er som en scene fra et klasserom. Lille frøken Flinkpåskolen står med ryggen til klassen, frosset stiv av vannet som renner nedover ryggen. Halve klassen brøler i latter, mens den andre stirrer måpende på det som skjer. Bakerst i klassen sitter Tøffestiklassen og kompisene, alle med hendene gjemt under pultene.

Læreren fikk ikke med seg hva som skjedde. Og for å ikke miste tråden i undervisninga, velger han å late som ingenting. Istedenfor sender han lille frøken Flinkpåskolen hjem for å skifte. Hun kommer ikke tilbake, verken denne dagen eller dagen etter.

Noen uker senere har hun imidlertid samlet nok mot til å be om rettferdighet. Det synes jo rektor er litt dumt, siden skolen jo er så bra i forhold til de andre skolene. Her foregår jo ikke så mye mobbing, og nå har det jo tross alt gått så lang tid at det vel har «gått over».

Det er stille til en i klassen sladrer hjemme. Og denne mammaen finner seg ikke i hva det som har skjedd. Sammen med flere andre mammaer og pappaer forlanger de svar. Tøffestiklassen og kompisene prøver å late som ingenting først, men etterhvert så skylder de på hverandre. Tøffestiklassen selv synes jo det var skikkelig teit at noen kastet svampen, og mener han som gjorde det burde stå fram. Og det gjør alle de andre på bakerste benk også. Men ingen gjør det. Alle holder kjeft - i håp om at det hele går over av seg selv.

Men slikt går ikke over. Alle som har fått en våt svamp i nakken, vil for evig tid kjenne det kalde vannet renne ned ryggen. Og alle de som tenker at ei fyllemelding fra noen tøysete guttunger på hyttetur, det bør Liv Signe Navarsete tåle, de kan stille seg med ryggen til verden og vente på en våt svamp.