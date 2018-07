Det er ikke bare på radioen det er susete

For et flertall av befolkningen har DAB betyr bedre utvalg og dekning.

leder

Senterpartiet gir seg ikke i sin utrettelige kamper mot alt som er nytt og fremmed. De har kjempet med nebb og klør mot nær sagt alle forsøk på endringer, enten det er reformer, kjæleslanger, ulv eller nå sist, DAB.

Denne uka gikk partiets mediepolitiske talsperson, Åslaug Sem-Jacobsen, ut med en pressemelding der hun slo et slag for å skru på igjen FM-nettet. Bakgrunnen er lyttertallene for radio har falt med 400.000 fra 2016 til 2018. Sem-Jacobsen mener det er presserende for både mediemangfoldet og beredskapen i landet vårt at radiolyttingen kommer seg opp på et helt annet nivå en dette. – For å sikre radioens framtid er vi nødt til å skru på igjen det nasjonale FM-nettet før enda flere flykter fra radioen, sa stortingspolitikeren til NTB.

Kravet er, forsiktig sagt, noe merkverdig. For flertallet av Norges innbyggere har radiotilgangen blitt bedre. Ja, man har vært nødt til å investere i nye radioapparater, men det er altså en del av utviklinga. Ingen har sutret nevneverdig over utviklinga av mobiltelefoner. Selv overgangen fra NTM til GSM gikk greit. At TV-apparatene fikk farger, og senere HD, UHD og alt hva det heter, er det ingen som mukker over. Tvert om kjøper det norske folk stadig større TVer, uten at vi strengt tatt trenger det.

For det absolutte flertall av Norges befolkning har overgangen til DAB gitt flere kanaler, og bedre dekning. Å kjøre E6 innebærer, med noen få unntak, sammenhengende GOD radiodekning. Ikke sus og skurr, men stødig sending. DAB er ikke sikkert nok, sier enkelte.

FM-nettet er også der fortsatt, altså ikke noe som må skrues på. En haug av radiokanaler sender fortsatt på FM. For mange av disse er det gode dager, enn så lenge, med gamle bilstereoer som auto-tuner seg opp på det eneste de finner på FM-nettet. Fallet skjedde også i årene før NRK ble flyttet, altså er ikke nedgangen bare knyttet til DAB.

Det er å håpe at Senterpartiets mediepolitiske talsperson kan finne noe annet å tale om. Å bruke masse penger på å få NRK tilbake på FM er tull, tøys og helt susete.