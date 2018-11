Final call for taxfree-tida

leder

At krangelen om to flasker vin i bytte med litt tobakk satte hele regjeringssamarbeidet i fare, er så kuriøst at det knapt er til å tro. Debatten burde i stedet handlet om å avvikle hele taxfree-ordningen.

Stortinget har vedtatt å avskaffe muligheten til å bytte taxfreekvoten på tobakk inn i alkohol. Men i stedet for å justere ordningen, er tiden inne for å fjerne en ordning som bare begunstiger de som har råd til å reise mye, eller som får betalt reisene av sin arbeidsgiver.

Flertallet for å endre kvotene ble sikret etter at Ap og KrF ble enige om å innføre endringen i 2020. Nettopp den lille justeringen som betyr at du kan ta med deg seks i stedet for fire flasker vin, regnes som en av Frp største politiske seire, tro det eller ei. At Frp er sterkt misfornøyd med at KrF, like før de startet sonderingene om regjeringsdeltakelse, reverserte denne ordningen, har forsuret det politiske miljøet og forholdet mellom de to partiene.

Politiske kommentatorer mener KrF tilsynelatende forsøkte å skvise de siste dråpene ut av sitronen før regjeringsforhandlingene begynner. Noe smart trekk var det neppe for å blidgjøre et fra før skeptisk Frp. Avstanden mellom partiene var stor i utgangspunktet. At KrF nå benyttet anledningen til å markere sin moralistiske alkoholpolitikk, gjør den neppe mindre. Siv Jensen har allerede signalisert at hun vil få endringene reversert i regjeringsforhandlingene.

I stedet bør regjeringen se på taxfree-ordningen i et mer seriøst politisk perspektiv. Å gi folk billigere alkohol fordi de flyr, er ikke logisk. De siste årene har flytrafikken fra Norge til utlandet nærmest eksplodert — noe som igjen fører til en betydelig økning i utslippet av klimagasser. Skal vi hindre at den globale oppvarmingen kommer ut av kontroll, må vi endre reisevaner, blant annet gjennom avgifter på flyreiser.

Regjeringen har innført en avgift på 75 kroner på flyreiser til Europa og 200 på lengre flyginger. Taxfree-ordningen gjør at avgiften for de reisende kan spares inn over alkoholbudsjettet.

Den etiske utfordringen med taxfree-ordningen er at den gir oss billigere alkohol i belønning for å reise klimaskadelig. Når det nå er politisk flertall for å endre den, burde den istedet avskaffes.