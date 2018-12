Tusen, tusen takk!

leder

Det er mye ved desember å sette fingeren på, som alt for dyre og omfattende advendtskalendere, et sløseri av en annen verden og en matorgie som nok savner sidestykke på denne planeten. Selvsagt alt i aller beste mening, men likevel, langt ut over sine nødvendige proporsjoner.

Samtidig er også desember den måneden der hjertene vises. For det er da de trer fram, disse englene som stiller opp der vi andre bare snakker og skriver.

Det er nemlig noen av oss som er veldig gode til å skrive hva vi bør gjøre for andre. Noen andre er veldig gode til å snakke om hva vi bør gjøre. Og så er det de som gjør.

Denne uka fikk Kåre Bjørnar Olsen i Lyngen frivillighetsprisen av Troms Fylkeskommune for sitt enestående arbeid for Aktiv Lyngen. Olsen står på, og gir unge lyngsværinger en bedre hverdag gjennom å få dem aktive. Heldigvis har samfunnet sett ham, og berømmer ham med heder og ære.

Samme uka fikk Hverdagsgleder ved Lene Hoel og Kirsti Lembricht på Skjervøy 100.000,- kroner fra Sparebanken Nord-Norge til å drive sitt arbeid. Det handler enn så lenge om å gi vel førti barnefamilier på Skjervøy ei betydelig mer gledelig jul. Både pris og penger er så fortjent at det knapt kan skrives med bokstaver.

At disse tre blir sett av samfunnet er uendelig viktig. Derfor bruker også vi i media god plass på slike saker, fordi vi mener at vi i det aller minste kan bidra til å gjøre arbeidet deres kjent.

Noen vil kanskje kalle det sosialpornografi. At vi fråtser i andre menneskers elendighet i jaget etter store overskrifter og klikk. Det er heldigvis en solid misforståelse. Her i Framtid i Nord er vi uendelig takknemlige for at det finnes mennesker som Olsen, Hoel og Lembricht. Og Mihlan, Ringstad, Leiros og mange, mange flere, som i år etter år har stilt opp, helt frivillig og fullstendig gratis, fordi de mener at samfunnet trenger akkurat den innsatsen de vil gi.

Vi er mange som kjenner at det de gjør, gir oss litt bedre samvittighet. Og det er greit. Vi kan ikke alle gjøre alt, så lenge hver og en av oss i alle fall gjør litt.