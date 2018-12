Dyregaver er ikke særlig lurt

leder

Å eie en hund, en katt eller en gullfisk er ikke det samme som å eie et byggesett. Byggesettet kan stues bort når det er ferdig bygd, og poden har vokst fra det, så smyger katten seg mellom bena dine og vil ha mat. Hunden trenger mosjon. Gullfiskens bolle må renses jevnlig.

Dette ser det ut til at svært mange glemmer. Og i en tid der det å skaffe noe er uhyre enkelt så gir vi foreldre etter, og lar både lillebror og lillemor få pusen eller valpen. For selv en renraset pus med stamtavle og velkjente foreldre, koster i dag knapt mer enn en ny mobiltelefon. Går du for en streetmix, kan selvsagt gaven bli atskillig billigere. På kort sikt.

For på lang sikt så koster det både tid og penger å holde et dyr. Det krever naturligvis fôr og en del utstyr, men også veterinærbesøk tid om annen. Dernest må dyrene følges opp. Selv katter, som jo er svært så selvstendige dyr, krever eiere som ser dem og følger med.

Nær sagt alle dyr er søte når de er små. Man skulle nesten tro de er laget slik fra naturens side for at vi skal falle pladask for dem når de kravler rundt på gulvet og piper. Utfordringa kommer når det som var en liten nusselig bylt på knappe kiloet har blitt til en St.Berhard som slevjer ned sofaen, fyller hele bagasjerommet og drar armen av eieren når det skal luftes.

Skal du gi barnet ditt et dyr, må du være klar over at det egentlig er deg selv du kjøper til. Det er de færreste 10-åringer som legger fotballskoene på hylla for å ta seg av vorsteren. De aller fleste barna tar seg av kosen. Du må ta oppdragelsen og trimmen.

Og skal du skaffe deg et dyr, så sett deg inn i hva dette dyret og dens rase krever. Er du mest glad i TV-titting og kafébesøk, da er ikke en engelsk setter det du leter etter.

Se også noen år fram i tid. Når sjarmen er over og hverdagen kommer, vil du og familien fortsatt være like forgapt i den firbeinte. For dette er ikke en gave som ikke passer lengre. Du kan ikke legge den på loftet, stue den ned i en eske i boden eller bytte den i en som passer.

Derfor er ikke et dyr noe du gir i gave. Å ta vare på et dyr, uansett hvilket det er, krever en grundig tanke for hvorfor og hvordan. Og kanskje aller mest - OM.