Ikke det at ikke «god jul» er bra, men jeg føler at det ikke er nok.

leder

Det er en viss forskjell på god jul og gledelig jul, og selv setter jeg best pris på å ønske det siste. Ikke fordi det å ønske god jul er feil. Jeg synes bare ikke det er tilstrekkelig.

Så er jeg farget av min far, presten Kjell, som alltid messet at vi må ønske hverandre en gledelig jul. Uttallige ganger har jeg hørt sognepresten preke om forskjellene. Og jeg synes de er både klare og forståelige. Og de strekker seg også ut over det kristelige budskapet.

Ikke det at ikke «god jul» er bra, men jeg føler at det ikke er nok. For «god» er et helt OK adjektiv å levere i en julehilsen. Men legger man til glede, da treffer man kjernen av julen.

Naturligvis skal vi ha det godt i jula, men i bunnen av det gode må gleden ligge. Enten det er fordi man gleder seg til å være sammen med familie og venner eller til å åpne pakker. Glede over å se igjen barndommens julestemning i egne barn og barnebarn, eller det er en glede over noen dager fri. Eller sågar en glede over at galskapens advent er over. Eller det er ut fra en tro om at julen bringer gledens bud om at frelseren Jesus er født. Julen skal handle om glede, og da er det ikke nok å bare ha det godt. Vi må også ha det gledelig.

Med dette som bakteppe blir prosjektet «Gledelig jul til alle», og alle andre slike prosjekter, så ekstra viktig. For der ligger også hele essensen. Vi må forsøke å få jula til å bli en glede for alle.

Derfor må vi forsøke å få jula - og adventa - ut av det heseblesende sporet den er kommet inn i. Den som handler om å handle mest mulig, spise best mulig og feire breiest mulig. Vi må finne tilbake til gleden ved jul.

Glede kan ikke kjøpes for penger. Man kan selvsagt kjøpe noe som ligner, men det er ikke ekte glede. Ekte glede finner du i kjærligheten og i samholdet mellom mennesker.

Gledelig jul til alle oppsummerer det viktigste for meg i julen. At alle, uansett ståsted, kan oppleve ei gledelig høytid. Vi må aldri glemme alle de som gruer seg til Julaften.

Det er disse menneskene som aller mest trenger å få en gledelig jul. Så derfor ønsker jeg gledelig jul til alle - absolutt alle.