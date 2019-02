Siste ut slukker lyset

leder

Det er lett å bli litt flåkjefta og gøyal når man leser at Nordreisa kommune har oppdaga at man kan spare strøm på å skru av lysene og senke varmen. For i bunn og grunn er det jo fantastisk bra at kommunen nå har fått på plass utstyr og systemer som både sørger for å slukke lys i rom uten aktivitet, har stengt av varmekilder som jobba unødvendig og tatt i bruk både styringssytemer for å regulere varmen etter tid og behov.

Rett nok har dette kostet forholdvis mye penger å installere og etablere, men det er penger kommunen får tilbake på sikt. De første årene skal besparelsene gå til å betale utstyret. Så, etter vel åtte år, er det netto besparelser.

Skjervøy gjorde tilsvarende investeringer da de renoverte ungdomsskolen på Skjervøy for kort tid siden. Siden da har teknikk og utstyr blitt enda bedre, slik at det nok i dag er mulig å hente inn enda mer penger gjennom energisparing.

I Kåfjord er det bygd nytt helsesenter, i Lyngen ny skole. Disse nybyggene formoder vi har det siste innenfor varmegjenvinning, -regulering og -sparing. Og i forhold til energiforbruk generelt. Problemet er nok mer alle de andre byggene kommunene eier. Vi har nok av gamle skoler, barnehager, helsesenter, aldershjem og andre offentlige bgg og institusjoner der det meste er som det var da byggene var nye på 1970 og -80-tallet. Der glødepærene enda lyser, varmen kommer fra utdaterte, energikrevende anlegg og forsvinner som dugg for sola ut gjennom gjesne vegger og gamle vinduer.

Disse gamle energislukene er det kommunene må få gjort noe med. Og ikke bare fordi man kan spare penger, penger man kan bruke til andre ting, men også fordi vi som samfunn må ta grep med tanke på energi og klima. Vi kan ikke hele tiden bruke som argument at andre er mye verre. Vi må gjøre vårt, uansett hvor uendelig lite det føles.

Det vil koste å gjøre grep på gamle bygg. Imidlertid er det det som må til. Spesielt viktig er det i de byggene der barna våre er. De må lære seg å bruke slik teknologi, se nytten i den og aller viktigst, la det være den eneste naturlige måten å forholde seg til energi på.