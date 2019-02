Veid og funnet for lett

Det betyr imidlertid at kapteinen bestyrer et for dårlig fartøy.

leder

Vi hadde selvsagt håpet at vi skulle ta feil. Vi håpet i det lengste at M/S «Brage» skulle vise seg å være en like god båt som den ser ut. For la det være helt klart. Båten er passe stor hva angår kapasitet. Og selv om salongen ikke er helt topp moderne, så vil den oppussinga Norled, Troms Fylkestrafikk og Troms Fylkeskommune har annonsert i 2020 rettet opp i det. «Brage» er også topp å reise med, vel og merke når været er greit.

Katamarenen «Brage» er 24,5 meter lang, åtte meter bred og ble bygget i 2008. Den har, som alle andre fartøy, restriksjoner med tanke på vær, vind og dertil bølger. Dette var også det konkurrenten Boreal påpekte, da de hevdet Norled hadde fått kontrakt på ruta mellom Skjervøy og Tromsø uten å oppfylle kravene i kontrakten. Boreal, som hadde trafikkert ruta med katamaranen «Jernøy», hevdet båten rett og slett ikke ville klare å holde trafikken og den påkrevde farta. Kontraktseieren, Troms Fylkeskommune, avviste dette og mente båten ville klare jobben. Det har visst seg å være feil.

I etterkant av den tragiske «Sleipner»-ulykka i 2009 fikk også passasjerfartøy krav til bølgehøyde i forbindelse med evakuering av fartøyene. Disse kravene spiller også en vesentlig rolle når man skal avgjøre om man kan gå eller ikke. Gjentatte ganger denne vinteren har kapteinene på MS «Brage» og rederiet Norled valgt å kansellere rutene. Noen ganger har det vært vind og andre ganger ising. Denne vinteren har det vært ekstra mange, mange nok til at tålmodigheta med rederi og fartøy er svært tynnslitt.

La det være helt klart. Om kapteinen mener det er utrygt å gå, så er det han som bestemmer! Og vi betviler ikke kapteinens beslutning, tvert om er det helt sikkert den rette avgjørelsen. Det betyr imidlertid kun at kapteinen bestyrer et for dårlig fartøy.

Da Norled vant kontraktene for hurtigbåtdrift i Troms, var det første gang den skulle trafikkere ruter så langt nord. Alt tyder på at de feilbedømte materiellbehovet på den nordligste ruta. MS «Brage» var nok perfekt for å gå innaskjærs ved Stord på grensa mellom Rogaland og Hordaland. På Lyngen og Lopphavet er den veid og funnet for lett.

Nå må Troms fylkeskommune kreve at Norled straks får på plass en båt som kan klare oppgaven - trygt, sikkert og etter ruta.