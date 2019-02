Snart er det fotografene som er rødlista

leder

Denne uka la Norges mest kjente klimaforskere fram en uhyrlig rapport som forteller at vinterlandet Svalbard kan ende opp ti grader varmere enn det er i dag. Det er nifse antakelser, og dessverre er det all grunn til å ta dem på det dypeste alvor.

Imidlertid tyder det meste på at vi i dag ikke politikere som våger å ta dette alvoret inn over seg. Med unntak av noen modige sjeler i Miljøpartiet de Grønne, virker det som om flertallet av våre topppolitikere er mer opptatt av populistiske tiltak som sikrer dem fortsatt makt, enn å våge å ta grep.

Det er en loslitt sammenligning, men tidligere helseminister Dagfinn Høybråten våget å ta et grep, et grep han visste ville koste ham og KrF uhyre mange stemmer. Og i flere år etter innføringen av røykeloven, var Høybråten selve manifestasjonen på statlig overstyring og galskap. I dag har Lan Marie Ngyuen Berg fått den rollen. Hun får den fordi hun våger å ta grep som begrenser bilkjøringa i Oslo by.

Hennes kolleger våger ikke å ta i parkeringssaka med naboens ildtang fordi de vet at det vil medføre harselas og ville tilstander, samt et ras av stemmer. De velger heller å snakke om internasjonale avtaler og langsiktige mål, framfor virkelige tiltak. Tiltak som må gripe inn i velgernes liv og velferd, men som kan redusere den globale oppvarminga.

Det er vår påstand at neste generasjon vil dømme oss fordi vi valgte politikere som ikke våget. Vi valgte Facebook-demokratiets feige tilnærming til miljøet framfor radikale grep som faktisk nytter. For nå er det for sent med pusling.

Så er det naturligvis en skjebnens ironi at klimakrisa medfører at turismen ved Svalbard eksploderer. Det er samme argumentet som for Venezia. Man må se den før den synker. Folk, anført av en hærskare av journalister og forskere, skal nå hvalfarte øygruppa og arktisk for å se dyrene før de enten dør ut eller finner andre mulige steder å leve.

Selfies med kalvende isbreer og gule, radmagre isbjørner fyller sosiale media. Mon tro når det vil gå opp for fotografene at de selv også snart er rødlista…?