En hjerteløs svikt

leder

Ambulansearbeidere i blant annet Lyngen og Tromsø har startet hver sine innsamlingsaksjoner. Målet er å skaffe nok penger til at man kan utstyre ambulansebilene med hjertekompresjonsmaskiner. Disse sørger for at mennesker med hjertestans kan få livreddende behandling mens de ligger på båre og blir fraktet til sykehus, uansett hva slags transportmiddel de reiser med.

Før, da man tok lettere på sikkerheten til ambulansearbeidere, kunne disse drive slik førstehjelp mens de var i fart. I dag har man, av flere forståelige grunner, påbudt helsepersonell å være fastspente under fart.

Og igjen - dette er altså fullt ut forståelig og nødvendig. Man kan ikke ha mennesker slengende omkring bak i et bårerom i en ambulansebil under full utrykning. Det er først og fremst livsfarlig for dem selv, men ved en oppbremsing eller kollisjon er en voksen person flere tonn tung der denne kommer susende framover. Vedkommende kan skade seg selv, men like mye pasienten eller de andre i bilen.

Dernest kan noen og enhver forsøke å arbeide med noe som helst mens de kjører bil på veier i Troms. Det er ofte hardt nok å være sjåfør. Svinger og humper vil gjøre alle forsøk på forstandig helsearbeid relativt håpløst.

Hjertekompresjonsmaskiner har vært på utprøving i ambulanser og helikoptre her i Troms, og har vist seg tildels effektive og livreddende. Dessverre var de kun på prøve, og når nå prøvetida er ute, så har ansatte i ambulansetjenesten altså startet innsamling. Bakgrunnen er at de vet at de neppe vil få slikt utstyr via budsjettene til Helse Nord og Universitetessykehuset i Nord-Norge. Dette kan framstå så hjertevarmt man bare vil, men det er egentlig kun tragisk.

Det er tragisk at helseforetakene ikke kan ta seg råd til utstyr som kan være med å redde liv. Hvert sekund teller, heter det, og når man vet at en ambulansetur i Nord-Norge er proppfull av både sekunder, minutter, ja av og til timer, så burde disse bilene vært proppfulle av den aller ypperste teknologien som finnes på markedet.

Vi håper jo innsamlinga lykkes, men aller helst håper vi UNN, Helse Nord og Helsedeperatementet skjærer gjennom og fullfinansierer dette utstyret.