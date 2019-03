Samfunnet må spille på lag for å lykkes

leder

I slutten av januar mottok politiet i Nord-Troms en bekymringsmelding om at en elev ved Storslett skole hadde handlet hasj i skoletida. Handelen hadde skjedd utenfor skolens område, men altså i skoletida.

Til alt hell oppdaget foreldrene at deres barn hadde narkotika, og stikk i strid med hva svært mange nok ville gjort, kontaktet de selv politiet. Den handlingen bidro til at man kunne løfte saken fram for skolen, og slik nå ut til andre foreldre. Dette har igjen resulterte i at man denne uka holdt et fellesmøte for alle foreldre i skolen, der også politiet var til stede og informerte. En slik felles handlekraft er en effektiv metode i kampen mot narkotika.

At ungdom i Nord-Troms får tak i narkotika på relativt enkelt vis er dessverre ikke noe nytt. Allerede for flere år siden skrev Framtid i Nord om hvordan unge på Skjervøy skaffet seg hasj og andre narkotiske stoffer på svært kort tid, kun gjennom en enkel tekstmelding. Det er slik sett altså ingen overraskelse at man nærmest kun trenger et friminutt for å få tak i dop.

At det finnes voksne mennesker som velger å selge dop til så unge, er dessverre ingen stor overraskelse. Det vitner imidlertid om en kynisme for å tjene raske penger, og for å skape seg nye kunder gjennom å potensielt rasere andre menneskers liv. Det er disse menneskene samfunnet må ta opp kampen mot, og det er for de unge vi må ta kampen.

Hendelsen er altså spesiell fordi den unge var så ung, og fordi den skjedde i skoletida. Likevel må ingen tro at den er enestående, eller at dette kun kan skje i Nordreisa. Narkotika er et problem også i de andre kommunene i regionen, og det er viktig at foreldre over alt i regionen tar denne saka på det største alvor.

Det er ikke skolene, politiet eller andre offentlige instanser som sitter på nøkkelen til løsninga. Den er det i størst grad vi foreldre som holder. Det er vi som skal gi våre unge trygghet, sikkerhet og kunnskap nok til å si nei. Det er vi som skal sette grensene og se til at de overholdes. Det er vi som må våge å stille våre barn de vonde spørsmålene. Og når vi får de svarene vi ikke vil ha så er det også vi som må agere.