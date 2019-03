Vondt eller bare enda verre

leder

Et kutt i helsesektoren oppleves ofte som et kutt i det helsesektoren til syvende og sist handler om - i kroppen. Enten så gjør det vondt med en gang, men med rett stell og behandling blir det bedre etter hvert. Alternativ to er at smertene ikke gir seg, at det går betennelse i såret og alt blir bare verre og verre, ja, så ille at pasienten til sist dør. Så kan det selvsagt ende med at såret gror, og det eneste som står tilbake er et arr og minner om hva som hadde vært under der.