Et busskort på veien inn til byen

leder

Tromsøsuget, kalte sjefsredaktøren i Folkebladet for noen år siden, bykommunens stadige jag etter flere innbyggere. Nå har Høyre i byen kommet opp med enda et forslag for nettopp å suge til seg enda flere innbggere fra kommunene rundt seg.

Ideen fra Høyre og Erlend Svardal Bøe er å dele ut busskort til de av studentene som velger å ta utflytting fra sine hjemkommuner, og la seg registrere som borgere av Tromsø. Bakgrunnen er at Tromsø hvert år får 2.000 studenter inn som de ikke får statlige overføringer for.

Man behøver ikke å ha studert verken lenge eller spesielle fag på verken høyskole eller universitet for å ane at forslaget skaper bråk. Og ikke uventet er det Senterpartiets ordfører i bygdekommunen Kåfjord som skifter ut et grønt blikk med rødt illsinne. Svein O. Leiros nøler ikke med å betegne Høyres idé som distriktsfientlig.

Og det er det! Det kan kanskje virke som en uskyldig greie. Ett lite busskort og noen måneder som borger av Tromsø i ungdommen er da ikke noe å ta på vei for? Jo, det er det. I små kommuner teller hver eneste innbygger, og de unge i særdeleshet. Det at unge har sin tilknytning hjem, er også uhyre viktig, den dagen de skal gjøre sine karrierevalg. Så er selvsagt tilganger til jobb og fritidsaktiviter aller viktigst, men når båndene først er kuttet, er de straks vanskeligere å knyte igjen.

Det skal i sannhetens navn sies at Nord-Troms nok ikke er av de kommunene som i størst grad skal frykte at de unge leverer flyttemeldinger. Enda er det skattemessige fordeler i regionen vår som gjør at i alle fall de studentene med jobb på si får et bedre utbytte på skatteseddelen enn de som bor i snøbyen.

Leiros formoder at ungdommen er klar over dette, og ikke lar seg lokke med busskort og glansbilder. Og han dyr seg ikke for å sende en stikker til Høyres Svardal Bøe og kommuneadministrasjonen. Leiros kan nemlig ikke forstå at ikke politikeren ser hvilken verdi disse unge studentene allerede tilfører kommunen gjennom husleie og økt vareomsetning.