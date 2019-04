Hvordan redder vi flere?

leder

Vi har ingen å miste, turister eller fastboende, men så langt denne vinteren har elleve menneskeliv gått tap.

De aller fleste av dem var på tur i fjellet på ski. At de var på steder der de ikke burde vært er helt åpenbart. Spørsmålet vi må stille oss er hva vi skal gjøre for at ikke flere havner i lignende situasjoner.

Det enkleste er å si at dette er de som ferdes i fjellenes ansvar. At det er de som må gjøre de tiltakene som skal til for at de overlever. Det er det enkleste, og det er det riktige. For rett nok nytter varsling. I 2016 viste en brukerundersøkelse gjort av Norges Vassdrags- og Energidirektorat - NVE - at minst fem personer hadde endret sine turplaner etter å ha sjekket skredforholdene på nettstedet, varsom.no. Dette viser at varsling nytter, men varsling hjelper ikke kunnskapen om det som varsles også er der.

Det norske samfunnet er i stor grad tuftet på reguleringer og sikkerhetsforebyggende tiltak. Vi har påbud om sikkerhetsbelter, hjelm, redningsvest og ikke-komprimerbar sand under dissene. Vi har fartsgrenser for stort sett alle kjøretøyer og vi har løypenett for biler og snøskutere. Ferdsel i fjellene er fritt fram.

Spørsmålet er derfor om det må en regulering til? Skal vi kreve sertifiserte guider for de som vil til topps, eller skal vi gå enda lengre og lage skiløypenett i fjellheimen. Det siste vil i så fall bryte fullstendig med friluftstanken og i så måte være et solid steg i fullstendig feil retning.

Så godt som alle skred som har tatt mennesker, er utløst av mennesket selv. Det er derfor det er turgåerens eget ansvar å sikre seg selv, og sine turkamerater mot å havne i en slik fatal situasjon. Det oppnår vi aller best gjennom forebygging og klare retningslinjer i turfølgene.

Vi trenger en nasjonal dugnad der vi alle går sammen om aktiv å jobbe for å forstå og bruke den tilgjengelige snø- og skredinformasjonen vi har tilgjengelig. Vi trenger også å lære å lytte til skeptikerne i gruppa, de som sier nei eller antyder at traseen ser usikker ut.

I lagidretten heter det at man ikke er sterkere enn det svakeste leddet. I et skifølge kan det være den sterkeste som er den mest farlige.