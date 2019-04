Ta ansvar! Pigg av!

leder

At mye av dette er forårsaket av piggdekk, bør også vekke bilistens ansvarsfølelse opp fra vinterdvalen. Etter lovens bokstav er det riktignok en ukes tid igjen til piggdekkene må av her i nord.

Men når gradestokken stiger mot 15 grader, asfalten ligger bar og motorsyklene har kommet ut på veiene, skal det svært gode grunner til for ikke å pigge av allerede nå. Det er fristende å sette enhver utsettelse på kontoen for latskap.

Miljøfokuset på bilismen er i all hovedsak rettet mot nullutslippsbiler versus bensin og diesel. Og mens ekspertisen strides om hvem av dem som kommer best ut i det totale CO2-regnskapet, har vi mer håndfast kunnskap om forholdet mellom piggdekk, veislitasje og svevestøv.

Likevel er dette en problemstilling som forsvinner i, og med, støvtåka nå på vårparten. Rett og slett fordi det er vedtatt som en universell sannhet at det kun er piggdekk som duger.

Undersøkelser viser at andelen som velger pigg foran piggfritt er opp mot 80-90 prosent i nord. En undersøkelse noen år tilbake viste at bare 13 prosent av bilistene i Tromsø kjørte piggfritt i vinterhalvåret. Det er liten grunn til å tro at dette bildet har endret seg etter at undersøkelsen ble gjennomført av Norsk institutt for luftforskning, på oppdrag fra Statens vegvesen.

Flere byer i landet har for lengst innført piggdekkavgift, og stadig flere ser et ytterligere angrep mot bilistenes pengebok som et virkemiddel for å tvinge flere over til piggfritt. Et stort flertall er fremdeles av en annen oppfatning, men når vi ser rundt oss på en vårdag som denne, med støv, og nedslitt veibane, bør denne debatten løftes inn i lokalpolitikken. Også i et valgår.

Statens vegvesen er klar og tydelig på at bilister skal velge piggfrie dekk ut fra et miljø- og helseståsted. Men da har også Statens vegvesen en jobb å gjøre —sammen med alle oss andre. Men denne jobben må gjennomføres med kløkt. For problemet er ikke piggfrie dekk som sådan. Utfordringen er av pedagogisk karakter, og mest av alt handler det om å endre vaner og holdninger som bilister flest har til bakker, glatt føre og dekk til bilen.