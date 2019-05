Bedre føre var enn etter snar

leder

Tilfeldigheter ville ha det til at Storfjords ordfører Knut Jentoft kom over et tidlig forslag om å gjøre deler av kommunen til nasjonalpark. Ideen kom fra Fylkesmannen for Troms og Finnmark, som hadde pekt på et område ved Treriksrøysa som et potensielt område for totalvern.

Dette har medført at ordføreren og en del andre storfjordinger har tatt til motmæle. At de gjør det på et uhyre tidlig tidspunkt i prosessen er de klare over, men ordføreren mener det er bedre å være tydelig fra starten av.

Jentoft kan ha rett i det. Dersom området ved Treriksrøysa blir nasjonalpark, kan det innebære store inngrep i forhold til den bruken som er der i dag. Dersom man legger de sterkeste båndene en nasjonalpark omfattes av, betyr det at all motorisert ferdsel og all menneskelig næringsvirksomhet og utbygging må opphøre.

Fylkesmann i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, har påpekt at man altså så langt kun har pekt på eventuelle områder, og at man ikke har kommet i gang med høringsrundene. Det er selvsagt et plausibelt argument, men tatt i betraktning at det kun er fire år siden Storfjord kommune avslo forslaget om nasjonalpark, virker det noe merkelig å lansere nettopp dette.

Så er det også et vesentlig poeng at når offentlige instanser først har satt et merke og en benevnelse på et punkt i kartet, så er det i ettertiden vanskelig å fjerne den ned. Den blir hengende ved. Med dette som bakgrunn er det ikke å vente at lokalpolitikeren blir oppbragt over at Fylkesmannen tar fram nasjonalparkplanene.

Det er ingen grunn til å tro at Jentoft og hans likesinnede ikke vil naturen og miljøets beste. Storfjord har forpaktet sine naturressurser godt, og later til å være stolte av det naturen har velsignet den med.

Vårt forslag er at Fylkesmannen straks rensker kartet, og starter høringen med blanke ark - blanke og rene som naturen i Storfjord er.