Senterpartiets grep om Nord-Norge

Blant politiske kommentatorer i Norge er det som skjer i Nord-Norge med Senterpartiets vekst det mest bemerkelsesverdige. På en rekke målinger de siste ukene har Sp passert Ap som største parti i både Nordland, Troms og Finnmark. Et estimat Jonas Stein ved Universitet i Tromsø har gjort for VG, viser at Sp kan få hele 38 av 80 ordførere i Nord-Norge. Det er sensasjonelt. I dag har Sp elleve.

For Arbeiderpartiet må dette være svært dyster lesning. Slår dette til 9. september, vil Ap være radert ut som det store makt- og styringspartiet i den nordlige landsdelen, med Høyre som den eneste reelle utfordreren. Nå er det Sp som plager Ap.

Senterpartiet har alltid vært bygdenes parti, med svært høy oppslutning i mange små kommuner, spesielt i Trøndelag og på Østlandet. Men tradisjonelt sett ikke i Nord-Norge. Bøndenes parti med vern om den private eiendomsrett som et viktig politisk tankegods, har ikke slått til i nord. Inntil nå.

Og det handler ikke bare om å ta grep om kommunestyrer og ordførerklubber. Også i fylkespolitikken kan Sp ende opp med både fylkesordførere og fylkesråder — i hele landet, ikke minst i nord. Sp er imot regionreformen, men byr det seg maktposisjoner i fylkene så sier partiet ikke nei.

En annen styrke for partiet er at de kan forhandle både til høyre og venstre i politikken.

Vi må tilbake til EU-kampen i 1994 for å finne et så sterkt Sp. Da var det kun én sak det handlet om — nå er det flere, ikke minst flere omstridte reformer. Og i Nord-Norge har Trygve Slagsvold Vedums utspill om Oslo-makta slått an. Det store spørsmålet nå er om Sp-vinden vil fortsette med full styrke, eller løye fram mot valget.