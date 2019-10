Vi er stolte av både bønder og oljearbeidere

leder

Ett eller annet sted i klimadebatten har noe gått fryktelig galt. På ett eller annet punkt har nyordet “oljeskam” blir gjort til noe personlig, et slags angrep på de som jobber i oljebransjen.

Senterpartiets Geir Pollestad gikk i et leserinnlegg sist uke kraftig i rette med skam-begrepene, og skriver at bonde og oljearbeideren får skylda for oljekrisa. I tillegg tar Sp-politikerne med oss som bor i distriktene, sånn for sikkerhetsskyld. Han burde, om retorikken skulle holde vann, også listet opp piloter, cruiseskip-mannskap, bilfabrikkarbeidere, kullkraftarbeidere og soldater.

Saken er at dette er en avsporing klimadebatten ikke fortjener. Det er resultatet av oljearbeidernes arbeid som er problemet, ikke det de gjør. De gjør en fantastisk jobb, og de gjør den på den mest klimavennlige måten de er lært til. Akkurat som bøndene våre, som utfører sitt yrke med stolthet og kjærlighet til dyr og natur.

Det er vanskelig å tro at ikke Geir Pollestad, og de andre som har gjort dette til en kamp mot oljearbeidere og bønder, ikke vet bedre. Det er veldig lett å tenke at han gjør dette for å bygge en mur mellom oss og dem. I så fall er det stikk motsatt av hva vi behøver i Norge og verden i dag. Vi trenger å jobbe sammen, på tvers av alle profesjoner og utnytte den kunnskapen dette landet har for å utvikle oss i rett retning.

Vi burde tatt grep for lenge siden. Det er mange år siden vi burde trappet ned oljeproduksjonen. Det er mange år siden vi burde redusert kjøttproduksjonen. Det er mange år siden vi burde gjort noe med drivstoffutfordringene. Istedenfor har verden tatt på seg raske briller med innebygde skylapper, og dundret avgårde uten verken å se seg bak, til sidene eller framover.

Nå må vi ta grep, og det vil svi. Det vil bety at mange i oljesektoren må gjøre noe annet, bønder må legge om drifta, flyselskap må omstrukturere og vi må leve med et langt lavere forbruk. Geir Pollestad skriver at vi ikke skremmer bort klimakrisa. Nei, men man kan jammen bli skremt av den.