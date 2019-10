Hva nå, Nord-Troms?

Det er uhyre viktig at de som nå kommer inn i regionrådet forstår at hver enkelt kommune alene blir for liten

leder

I fire kommuner av seks er ordførerspørsmålet nå avklart. I Skjervøy er det klart at Ørjan Albrigtsen fra KrF fortsetter, i Nordreisa tok ting en uventet vending, og nå er det Hilde Nyvoll som tar over etter partifelle Øyvind Evanger, Bernt Lyngstad (Ap) har tatt over i Kåfjord, mens i Storfjord blir det Geir Varvik (H) som skal ikle seg ordførerkjedet for kommende periode.

Så er det fortsatt usikkert i Kvænangen, der man venter på resultatet av omtellingen. I Lyngen får vi svaret tirsdag, når kommunestyret samles for konstituering. Der kan mye skje, og intet er sikkert. Altså kan det blir det utskiftning av minst halve ordførerstaben i regionen, slik det ser ut akkurat nå. Da blir det store spørsmålet hvor regionen går.

Den siste perioden har Nord-Troms Regionråd våknet opp igjen, etter en noe mer tilbakelent periode tidligere. De som ledet kommunene i forrige periode lot til å være genuint interessert i å bygge en robust region, vel så mye som å bygge solide kommuner.

Det siste er naturligvis viktig, men hva nytter det med et pengesterkt Skjervøy om kommunen står alene når det skal kjempes om veipenger og havneutbyggingsprioriteringer. Og ordføreren i Nordreisa kan hyle om lav regularitet på Sørkjosen Lufthavn så mye hun bare vil, men det er når en tverrpolitisk skokk av ordførere stemmer i at myndighetene virkelig griper fatt i saken.

I siste periode ordførerkollegiet vært enige om å prioritere fylkesveien til Skjervøy. De har snakket samlet om E6 over Kvænangsfjellet. De har med en stemme snakket fram Nord-Troms Studiesenter.

Det er dette regionen trenger også de neste fire årene, og årene etter for den del. Det er uhyre viktig at de som nå kommer inn i regionrådet forstår at hver enkelt kommune alene blir for liten. Det er kun som region vi kan bygge oss virkelig store.