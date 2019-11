Pus har kun ett liv

leder

Over de neste to årene skal Hans Halden og hans forening, Forente Poter, få 60.000,- kroner fra Avfallsservice. Pengene skal gå til å dekke kostnadene Halden og hans partner i foreningen har med å fange og redde katter ved Galsomelen Fyllplass i Nordreisa.

Fra januar og ut over vinteren og våren i år, fanget Forente Poter 21 katter, flertallet av disse oppe på Galsomælen. Avfallsplassen er nemlig et yndet sted for katter. Den byr på ly og på mat. I tillegg kan de gjøre det katter er skapt for å gjøre, formere seg og bli enda flere.

Det kan høres ut som starten på et lite, vakkert, tegnet eventyr, men det er egentlig rene marerittet for de små firbente. Galsomelen om vinteren er iskald. Dyrene fryser bokstavelig talt av seg ører, neser, haler og poter. De lever av det de finner, og risikerer dermed å spise ting som skader og dreper dem.

Galsomelen er kort og vondt ikke et sted katter skal være. Heldigvis vet også de ansatte der dette, og med deres ledere i spissen har man besluttet å støtte Hans Halden og Forente Poter økonomisk for å få samlet inn og reddet dyrene.

Avfallsservice er et offentlig eid selskap, og det er altså i så måte det offentliges penger styret har tatt i bruk. Dette bør resten av samfunnet applaudere, og gjerne stående. Løse katter er nemlig et offentlig problem og anliggende. Vi har kun en vill katteart her nord, gaupa. Alle andre katter skal ha et hjem, og da et hjem der de blir passet, matet og sikret et godt helsestell.

Den innsatsen Halden har lagt ned, er enestående og til å bli rørt av, og den fortjener både honnør og støtte. I all slags vær har han og samboeren Reidun Dahl dratt til fyllplassen og hentet dyr, katter som er sky, redd og som klorer og biter. Og de jobber ikke bare i Nordreisa. De værer katter i nød i hele regionen og rykker ut til der det trenges.

Denne innsatsen fortjener bistand, også ut over pengene og støtten fra Avfallsservice. Også kommunen bør grave fram noen kroner til dette viktige arbeidet. Ikke fordi Hans Halden fortjener det, men på grunn av dyrene. Når elg, kyr, hester og hunder havner i elver og vann, da rykker vi ut med det vi kan. Det skal vi også gjøre overfor kattene. De har faktisk ikke ni liv.