En sykkeltur verdt mange millioner

leder

– Helt fantastisk, sier Sichelschmidt, men uten å faste sette kroneverdien på sirkuset. Det er nemlig en nærmest håpløs øvelse som blir stappende full av antakelser og obskure regnestykker med mye vis, slik og sånn.

Sykling er en verdensidrett av en størrelse vi i Norge ikke har forstått før de siste årene. Men vi kommer etter, og med Thor Hushovd og Alexander Kristoff har vi også forstått hvilke enorme verdier som følger i sykkelsporene.

Nå skal altså Arctic Race of Norway på nytt rulle inn i regionen. 7. august neste år kommer en armada av toppsyklister og deres enorme støtteapparat veltende inn i Storfjord. Besøket er lynraskt, men likevel storslagent, der de skal rulle langs E8. Gjennom Oteren, forbi Hatteng og så opp Skibotndalen. Målgangen blir i Kilpisjävri, like over finskegrensa.

I 2017 var ARoN i Lyngen, da med start fra Lyngseidet og så ut av regionen. To år før startet man i Alta og hadde målgang på toppen av Kvænangsfjellet. Verdien av TV-bildene er umulig å fast, men det er ingen som helst tvil om at de bildene som ble sendt ut til flere millioner seere verden over, skapte en interesse hos mange for å se mer.

Derfor kan man trygt forstå entusiasmen både hos reiselivssjefen og blant lokalpolitikerne. I Storfjord har man også arrangert Lavkarittet gjennom en årrekke, og man vet derfor hvor mye fortjeneste som følger av et sykkelritt.

Så er det verdt å minne regionen på at sykkelrittet i Storfjord bør sees på som et fellesskap, uansett hvor man bor. Ved neste korsvei er det kanskje Kåfjord eller Nordreisa som før besøk, og da er det greit å både ha erfaring og støtte fra de erfarne ARoN-vertene.

Vi må tenke som sykkelteamene, og sikre at våre ryttere får gode ritt. Neste år er det nemlig en annen sin tur til å bli dratt fram som etappevinner.