Gode råd er billigere

Da blir man like populær som tante som alltid gir deg slips til jul.

leder

Det er budsjettider i kommune-Norge. I mange kommuner er det tida da politikerne i stor grad må velge mellom pest og kolera. Hva skal man kutte og hvor mye? Hva kan man låne mer penger til, og hva kan man eventuelt skyve på i økonomiplanen.

Det er også tida da rådmenn og økonomisjefer fortvilet maner til forsiktighet, og viser til at lånene tross alt skal betales. Og så gjør de som foreldre før jul, truer med at om representantene ikke er snille og følger deres gode råd, så kommer Robek.

Kommunestyret i Skjervøy: Fikk kjeft av rådmannen for pengebruken Posisjonen i Skjervøy kommunestyre brukte såpass mye penger på diverse gode formål at rådmannen til slutt dro ROBEK-kortet.

For brorparten av kommunene handler det mest om å flytte på kronene. Man tar fra den ene sektoren og flytter over på en annen, vel vitende om at det blir svinkjeft fra brukerne og så må man flytte om på det i neste regulering.

Noen ytterst få, som Skjervøy, har noen kroner på bok. I disse kommunene er det langt verre å være restriktiv politiker. Man vinner ikke valg på å kutte i tilbud. Da blir man like populær som tante som alltid gir deg slips til jul.

Det hele minner om unge førstegangs borteboere. Brått står de der med et stipendi hendene. Tusenvis av skinnende kroner som brenner i lomma. Endelig har ungdommen råd til ny telefon, nettbrett, spillkonsoll og 100-tommers TV. Mammas råd om at pengene skal dekke husleie, mat og kanskje ei ny bukse er som blåst av hodet.

Så kommer husleia, og den søte kløen har gått over i en sur svie. Konfirmasjonspengene fra den søkkrike oppdrettsonkelen er også borte, så nå er brått rådene dyre igjen Og hvem er det nå som må rydde opp? Jo, mamma og pappa - eller for å bryte opp billedbruken - rådmannen og administrasjonen.

Det er det byråkratene vet, og det er derfor de maner så ettertrykkelig til sine politikere om å utvise forsiktighet. De vet nemlig at de pengene politikerne bruker - de pengene må de ha. Eller skaffe.

De vet også at det er de som får kjeft når tilbudene ikke svarer til forventningene, reduseres eller kuttes. Det er derfor det av og til er langt billigere å lytte til gode råd fra en rådmann enn å følge kontofonen.