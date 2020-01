Livet i midten

leder

Vi er inne i ei ny tid. Noen vil hevde – og kjempe for – at det skal være en kortvarig epoke, men enn så lenge er vi ett større fylke. De to geografiske kjempene, Troms òg Finnmark, er nå ett i Troms og Finnmark.

Mye er sagt og mye er ment i tiden fram mot sammenslåingen, og for mange er det blitt nærmest en livsoppgave å få dette reversert. Andre står på andre siden av barrikaden, mens svært mange anser dette som forholdvis lite relevant for deres del.

Sammenslåingen vil kunne få konsekvenser for regionen, kjent som Nord-Troms. For Kvænangen vil veien til Alta nå være enda kortere, så som fylkesgrensa er borte. Det betyr at skoletilbudene i Alta er enda mer tilgjengelig for unge kvænangsværinger enn i dag. I tillegg vil mulighetene for interkommunalt samarbeid bli enda enklere ved at man slipper fylkesbruduljer. At Kvænangsfjellet markerer årsskiftet med senkede bommer, understreker også at Alta er betydelig mer tilgjengelig enn den regionen man har tilhørt fram til 31. desember 2019.

For resten av regionen vil det framover handle om å sikre at man ikke er kun et «og» mellom to gamle fylker. Nord-Troms har alltid ligget i skvis mellom Alta og Tromsø, og denne følelsen vil ikke minke framover. Tromsø har sett potensial særlig Lyngen i flere år. Alta vil nok gjerne flytte grensene for både samarbeid og handel godt over Kvænangsfjellet.

Det er derfor viktig at regionens politikere i tiden framover er offensive og framtidsretta. Nå handler det om å sikre at studiesenteret får videre støtte slik at vi har et godt tilbud innen høyere utdanning. Det handler om å bygge videre på reiselivssatsinga på tvers av kommunegrensene, slik at vi taler med en tunge om en opplevelsesregion der turistene kan oppleve alt fra høye alper til dype daler, nordlys og et hav fylt med fisk og dyr.

Forrige kommunevalgperiode var preget av et regionråd med vilje til å se over grensene og trekke sammen. I samme periode fant også næringslivet sammen i et eget samarbeidsorgan, Arena Nord-Troms. Om vi fortsetter den jobben kan dette bli en region våre store naboer må forholde seg til som likeverdige partnere.