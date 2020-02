Det er på tide å røre mer i opprørt hav

leder

Det pågår et fergeopprør sør i landet. Det er innbyggere på øyene i Møre og Romsdal som har fått nok av galopperende fergepriser i samband de er helt avhengige av.

Her nord har vi enn så lenge nok med andre problemer. I enkelte samband er det slik at vi må ha mer fokus på om det i det hele tatt er ei ferge der som vi kan betale for å få reise med. Det er nemlig langt fra noen selvfølge for innbyggere og næringsliv på Arnøy. Den 31 år gamle ferga «Reinøy» byr på langt mer spenning i hverdag enn sunt og godt er.

Ett er været. Men få vet bedre enn innbyggeren på øyene ytterst i Nord-Troms hva været kan medføre, og alle har forståelse for at båter av og til ikke kan gå. Slik er det, og slik vil det alltid være, nær uansett hva slags båt som skulle ha gått. Problemet er når det ikke er været, men materiellet som avgjør.

I 1989 fikk MF «Reinøy» sjø under kjølen for første gang. På den tiden var det Troms Innland Rutebil som kjørte bussene i Troms. Den vanligste typen da var Mercedes Arna, en rutebuss med komfort etter datidens standard. Det kunne vært et spennende eksperiment å sette slike busser inn i rutene i dag. Rett nok med nytt interiør, men med tilsvarende motorer og teknisk utstyr for sjåfør og brukere.

I 1989 fikk du levert en av de mest populære bilene i Norge, Mazda 626, med sentrallås, aircondition og fem trinns girkasse - vel og merke om du valgte superutgaven. I dag vil det neppe være førstevalget for drosjeeiere som lever av å selge transport.

I Nord-Troms er det imidlertid greit med ei ferge fra forrige årtusen. For flertallet av fylkespolitikerne i Troms er det greit at ferga som frakter laks for nær en milliard kroner i året har vært for liten, for gammel og for vanskelig å manøvrere i enkelte situasjoner. For tre år siden sa daværende samferdselsråd at det ville komme nytt fergeanbud. I fjor sa de det samme. Faktum er at Troms Fylkestrafikk ikke har startet anbudsprosessen.

Sørpå klager de over prisene. Det vil man gjøre i Nord-Troms også, den dagen det er det som er problemet!