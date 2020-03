Krisefondet må økes

leder

Det er intet nytt i at reindriftsnæringa lever med uforutsigbare rammebetingelser. De tidvis store årlige variasjoner i vær og vind, ispedd rovdyr som i vekslende grad gjør innhogg i flokkene og menneskelige konflikter rundt pramming eller beiterett, gjør at en jobb som ett år fortoner seg som pur idyll neste år kan fremstå som det reneste mareritt.

Snømengdene på Finnmarksvidda er så store at simler, ungdyr og kalver ikke uten videre kommer seg ned til reinlavet, kreftene som går med til å grave seg ned til maten tapper dyrene for energi. Utmagrede dyr har måttet få kunstig åndedrett i form av fôr, kjørt og flydd inn til flokkene.

Dette koster mye, både av krefter og penger. Reindriftsutøvere og dyrene deres er helt utmattet etter en måneds intens jobb for å holde liv i dyrene. Risikoen utøverne hele tiden løper er at innsatsen deres kan vise seg å være forgjeves, så vel som at de ikke vil få dekket alle kostnader med ekstraforingen i etterkant. Likevel har de ikke noe valg. Uten nødhjelpen sulter dyrene deres ihjel.

For å avhjelpe usikkerheten er det på sin plass å se på ordningene som er der for å sikre næringen en viss forutsigbarhet. Krisefondet som skal benyttes når uforutsette, alvorlige hendelser skjer må etter vår mening sees på og vurderes økt. For når krisen skjer og dyrene er i ferd med å sulte i hjel, da må også hjelpen komme raskt og med styrke. Beskjeden må også gis om at utøverne får dekket sine utgifter. For enkelte reindriftsutøvere vil kanskje vente med å ta løs på en dyr kriseløsning, dersom man er usikker på om dette dekkes i etterkant. Konsekvensen kan bli en næringsmessig og dyrevelferdsmessig katastrofe.

I år registrerer vi at myndighetene har tatt inn over seg situasjonen, og man har reagert riktig og gitt en ekstrabevilgning for å håndtere beitekrisen. Om 13 millioner er nok gjenstår å se, så myndighetene må være klare til å justerer tallet opp ved behov. At dette gjøres er i tråd med etablert praksis, som da bøndene i sør ble rammet av tørken i 2018 og staten gikk inn med over en halv milliard i ekstraordinære tiltak.

Dagens krisefond på 2,5 millioner kroner må økes, og sikres slik at det finnes gode, etablerte løsninger som ikke krever politiske drakamper. Så må man selvsagt forsikre at pengene derfra går til nettopp kriser, og ikke for å opprettholde en eventuell uforsvarlig drift.