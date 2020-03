leder

For selv i verdens rikeste land, i 2020, forskjellsbehandler vi kvinner og menn.

Fortsatt tjener kvinnene mindre enn menn. Fortsatt er det flere mannlige toppledere enn kvinnelige. Og fortsatt er det mange, mange yrkesgrupper med dårlig, manglende og til dels fraværende kjønnsbalanse.

Viktige momenter, men likevel kanskje ikke det aller viktigste. Det har nemlig kommet til overflaten for alvor de siste årene. Da den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano la ut på Instagram at også hun var utsatt for seksuell trakassering fra den amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein, og merket den – tagget den – #metoo, ble det til en bevegelse som millioner av kvinner har benyttet.

Emneknaggen, taggen med seks tegn, forteller at svært mange kvinner har vært utsatt for seksuell trakassering. Og det gjelder kvinner i alle aldre, i alle samfunnslag og fra alle deler av verden. Seksuell trakassering er ikke noe som foregår i fattige land med manglende utdanning. Det skjer her. Jenter og kvinner i vår egen midte har fortalt om gutter og menn som gjennom ord og handling trakasserer.

Uskyldig flørting og ungdommelig kåtskap, kunne man avfeie det med. Og så trøstet man jenta med blåflekker på puppene med at han bare liker deg. Hev deg over det, sa vi til hun som hadde oppdaga at nakenbildene ble delt digitalt i hele bygda. I dag kan det snart ikke være en gutt eller mann som ikke har fått med seg at dette ikke er akseptert.

Det var lettere å være overgriper før. For kun få år siden gikk oftere beskyttelsen til overgriperen. Den trakasserte, det reelle offeret ble pakka inn i et pledd, sendt i dusjen og trøsta med at det kommer til å gå over. Og en lovnad om at man hadde snakket til vedkommende, som jo hadde lovd at det ikke skulle skje igjen.

Dessverre var det bare lettere før. Det er nemlig fortsatt alt for mange saker som feies under tepper, pakkes inn i dyner og vaskes vekk av blodige madrasser. Og det er derfor kvinnedagen 2020 er minst like viktig som den i fjor. Og alle årene før. Dessverre!