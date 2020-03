Nå er det naboen det handler om

leder

Det er stille i de små bygdene våre. Utenfor butikkene strever en og annen sjel travelt forbi, de aller fleste opptatt av den nye intimsona, og oppdraget om å ikke påføre eller plukke opp smitte.

Inne i butikkene er det mer rent, mer ryddig og mer rolig enn noen gang før. De som er på jobb har nok av tid til å desinfisere, rydde og stelle. Unntaket er dagligvarebutikkene. Dit må folk uansett, men også her er det ei anna tid. Folk står med handlevognene mellom seg, og samtalene handler stort sett om hvem man kjenner som er i karantene, antall smittede og hvor lenge man tror dette skal pågå.

For detaljhandelen er tida vi er inne i svært kritisk. Tida etter jul er normalt rolig, og ei tid man normalt bruker til å kjøre salg. Salg er strengt tatt ikke god butikk. Varer man normalt tjener greit på, selges med sterk rabatt slik at fortjenesten per enhet blir lavere. Og nå er det gått fra lite til knapt noe.

Noe prøver seg med fiffige løsninger. Mange forretninger lar handelen gå på sosiale medier og kjører hjem varene til kundene. Løsningen er populær, og den kan gi håp for småbutikkene våre. Imidlertid fordrer det at folk bruker denne løsningen også om en uke eller to. Eller ti.

I dag kan mange forretninger selge nokså billige varer som egentlig skulle vært på salg. Det gir ikke mye penger i kassene, men det skaper i alle fall aktivitet og varer ut fra døde lokaler. Snart er det tomt for salgsvarer. Da er det fullpris, eller i alle fall nok til å overleve-pris. Og da spørs det om kundene velger naboens butikk, eller og de lander på en billig netthandel hos kjempekjeden og deres avtalte budbringere.

Svaret bør være innlysende. De kronene du betaler ekstra i dag, de er avgjørende for om det er lys i butikkvinduene om ett år. Lokal handel i tida framover er et rent sysselsettingstiltak i Nord-Troms.

Vi som bor her er nokså gode på å forlange at samfunnet stiller opp for oss. Det er på tide å vise at omtanken er gjensidig.