Åssa den førbaska vårløysninga...

leder

Å være nordlending er en evig kamp mot eget blodtrykk. For jammen har vi altså mye å fyre oss opp for her nord. Søringer – og en del nordlendinger - som ikke forstår hva den forherda søringkarantena egentlig er er bare en sak, ja, nærmest en bagatell i det store bildet.

Vi kan jo lett fyre oss kraftig opp over snøen som falt i vår. Den som tross flere dager med mildvær, tinarsnø og tinarregn, kraftig vind og gløtt av sol – ja, hvem så den komme – fortsatt ligger metertykt på bakken. Diskusjonen går på om sola rekker å tine alt i lavlandet før den er på retur. Det er så man koke.

Glattholka! Den der snikende sjetteriken som ligger der du minst aner det. Den flekken på trappa som ikke har tint på morraen når du skal ut etter avisa og som gjør at mange nordlendinger har opplevd lårhalsbrudd før de er konfirmert.

Men aller mest kan vi fyre oss opp over vårløysninga. For jammen er det ikke galt at isen går og snøen tiner også. Sånn helt egentlig og ærlig – det ville vært bedre om vi hadde snødekte veier hele året. I alle fall fylkesveier. E6 kan tine fram, men fylkesveiene våre. De kan Vår Herre helst dekke med snø, selv i juli.

Det vi har fått fram de siste dagene har ingenting med samferdsel á la 2020 å gjøre. De av oss som begynner å trekke på årene husker tida med grusveier og ottadekke. Med hullete veier etter regn og 80 kilometer i timen som en hastighet man knapt kunne drømme om. Selv det var ei bedre tid enn nåtida. Kanskje fordi vi den gangen ikke viste bedre.

I dag, i 2020, er det straks mer effektivt å ri med hest fra Lyngseidet til Koppangen enn å kjøre bil. Selv å sykle blir for hastig og utfordrende. Storvikveien mangler visstnok en dump, så er den flat nedi gjørma. På veien ut til Skjervøy er enkelte hull så dype at du mister mobildekninga når du havner nedi. Akkarvikveien er... Nei, vi lar rett og slett bare være å nevne Akkarvikveien.

Det er å håpe at samferdselsminister Knut Arild Hareide kan sende noen koronamilliarder til fylkesveinettet også. Men det må være milliarder, øremerkede milliarder, som fylkene må bruke på veier. Og det haster, for blodtrykket er alt for høyt allerede.