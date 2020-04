Adjø solidaritet

leder

Adjø til hjemmebesøk og middagsservering. Adjø til Spinnvill Rokkefestival og til trygghet. Det kan bli konsekvensen om Regjeringen og Stortinget holder fast ved å gjøre om på bevilgningene til frivilligsentralene i Norge.

Forslaget er å fjerne det statlige driftstilskuddet som de 462 norske frivilligsentralene får i dag. Pengene skal heller bakes inn i det generelle potta til kommunene, og vil i så fall utgjøre 37,90 per innbyggere. Det betyr at for Lyngen kommune, blir det en faktisk reduksjon til frivillighet på nær 300.000,- kroner. I andre enden kan Tromsø smile stort over tre millioner ekstra.

For all del – det er bra at byene kan få mer, men saken er at i byene har man oftest uendelig gode organisasjoner som allerede gjør mye av de frivilligsentralene «på landet» tar seg av. Kirkens Bymisjon og Røde Kors står ofte sterkt, og gjør en varm og vakker innsats for de som trenger det.

I Lyngen er det Frivilligsentralen som gjør denne jobben. I fredagens Framtid i Nord kunne du lese om lyngsværingen som takker Frivilligsentralen for at han ikke er havna tilbake på skråplanet. Og som er sikker på at om sentralen bukker under, så følger han med i dragsuget.

Og du kan lese om Jorun som ikke ante hvor viktig sentralen kunne være før corona-pandemien traff med knytta neve. Da kom frivilligheltene på døra med mat og medisiner, og sørget samtidig for å lette ensomheten. Om forslaget til endringer går gjennom, er dette tilbudet en saga blott.

Ja, selvsagt kan man håpe at kommuner som Lyngen, Kåfjord og Skjervøy fortsetter, og at de henter pengene fra egen kasse, men sjansen for det er heller små. Og siden midlene ikke er øremerket, er det lett å ane at Skjervøys framtidige 113.700,- (37,90 x 3.000 innbyggere) forsvinner i det store sluket.

Selv om frivillighet for det aller, aller meste er gratis, koster det penger å drifte og organisere. I våre kommuner, der avstander er uendelig mer enn en kun en dørstokk, der koster frivillighet enda mer.

Om ikke Regjeringen og Stortinget legger penger i frivilligpotten, kan de slutte å strø om seg med fagre ord om dugnad og solidaritet. De har det neste halvåret på å bevise. Om ikke blir det spennende å se hvem som i neste valgkamp står fram og stolt proklamerer at det var de som var med å drepe frivilligheta.