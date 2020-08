leder

Det er kjekt med besøk. Sommergjester som kommer er stort sett trivelige, så lenge de blir til avtalt tid og oppfører seg underveis. Derfor var det stort sett kun hyggelige tilbakemeldinger å finne da Dronningen besøkte regionen forrige måned.

Eller var det det som skjedde? Var det Dronningen – med stor D – som kom, eller var det Sonja som stakk innom? Framtid i Nord forsøkte flere ganger å få programmet for visitten, men Fylkesmannen, som er Kongens person i Troms og Finnmark, slo fast at det var en privat reise og at det ikke var noen program. Samme svar fikk vi fra ordføreren i Nordreisa, som rett nok bekreftet at Dronningen skulle til Nordreisa, men noe mer kunne hun ikke si ettersom det var en privat reise.

Dronning Sonja kom til Nord-Troms med kongeskipet. Hun seilte med et skip, betalt av den norske stat, bemannet med mannskap betalt av den norske stat. Hun har med seg gjester som får kost og losji, og hun drar rundt på bedrifter og møter mennesker. Nøyaktig hvem som betaler dette, vet vi imidlertid ikke.

Dronningen kom heller ikke som privatperson til Nord-Troms. Da kongeskipet seilte i regionen, var det med kongeflagget heist i masta. Det betyr, i følge flaggloven, at Kongen eller Dronningen var om bord. Likevel var alle svar på spørsmål om program til det offisielle Norge at dette var en privat reise.

Selvsagt er det bra at de kongelige liker regionen vår. Naturligvis er det utmerket reklame og god PR at Dronningen stadig vender tilbake. Og dersom Sonja har lyst til å besøke venner og bekjente på turene, er det selvsagt hennes sak, men å reise rundt med flagget til topps for så å så si at det ikke er Dronningen, det er å seile under falskt flagg. Særlig når Dronningen med følge vartes opp av lokale ordførere, benytter offentlig kommunikasjon og besøker offentlige institusjoner. Da bør det være naturlig at også det offentlige får være med, og får se hva som både sies og hva som skjer.

Neste gang de kongelige kommer på privat besøk, og ønsker å forbli privat, anbefaler vi en noe mer anonym reisemåte. Om man, av nokså forståelige årsaker ønsker å reise med lystyachten, så kan det jo være greit å fire flagg.