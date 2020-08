Det så rett bra ut et tak

Det som nå skjer er et resultat av at det norske folk ikke forstår faren ved å ha en koronapanedmi løpende løpsk i samfunnet.

leder

Norge var best i klassen, og hadde stålkontroll. Vi pekte nese til Sverige og Tengell, og vi humret over hvor tøvete andre land var med krav om munnbind overalt.

Vi var så gode at vi ble belønnet med lovnader om åpninger. Vi skulle få være 500 på fest, det lå an til fotballspill for seniorer og gode greier. Og så kom august.

I Moss hadde en haug av folk samlet seg, og smittet hverandre. Hurtigruten ble tatt med uniformsbuksene nede på anklene, etter at passasjerer og mannskap seilte rundt i arktisk uten noen form for kontroll på covid-19.

Resultatet er at helseminister Bent Høie må gjøre det eneste rette, stramme inn. Vi får ikke utvide antallet deltakere, utelivet må stenge kranene ved midnatt og fotballfolket må vente. Vi får som fortjent! Og selv om det føles som en straff, så er det ingen som skal mistenke Høie og regjeringen for å holde på med strafferegimer. Det som skjer nå er et resultat av at det norske folk ikke forstår faren ved å ha en koronapandemi løpende løpsk i samfunnet.

For mange nordmenn er dette en solid nedtur. Idrettslivet, utelivsbransjen og arrangører feller store tunge tårer. Nå rammes den store gemene hop av ignoransen og uvettigheten til noen få. Noen egoister som har funnet ut at det vel ikke er så nøye. Stort sett friske, unge mennesker på jakt etter en fest og litt «uskyldig» moro, men tydeligvis også noen bedriftsledere med behov for å se mellom fingrene i jakt etter inntekter.

Resultatet blir at vi er inne i runde to. Egentlig helt som forventet, men samtidig trist fordi den føles som en straff. Flertallet av norske innbyggere må nå leve med fortsatt skjerpelser og strengere regler fordi noen få velger å ikke bry seg.

Det er all grunn til å under seg over hva det er de ikke forstår!