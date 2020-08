Men blir det noen velgere av det?

leder

Arbeiderpartiets nordområdeutvalg la denne uka fram sitt forslag til ny nordområdepolitikk for partiet. Mest oppsiktsvekkende var en klar anbefaling om å bygge Nord-Norgebanen, som har vært nok en sak der Arbeiderpartiet har blitt hengende etter både SV, Sp, MDG og Rødt (og sågar Frp her i nord) med vage antydninger, der det har vært vanskelig å vite hva de egentlig mener om saken.

Jonas Gahr Støre uttalte under overrekkelsen av rapporten at han hadde sans for forslaget om banen. Men det er langt mellom begeistring og finansiering. Det er likevel et skritt nærmere å støtte prosjektet. LO-leder Hans Christian Gabrielsen har også varslet at han ønsker realisering av Nord-Norgebanen, og dermed er det flere krefter i sving før landsmøtet til partiet i vår. I tillegg foreslår utvalget å legge flere nye, statlige arbeidsplasser til Nord-Norge, og å styrke økonomiske insentivordninger for å få lærere til landsdelen.

Ap ønsker også ny industri til Nord-Norge, i sameksistens med eksisterende næringer og urfolk. Problemet er bare at de ikke samtidig presenterer noen klar politikk på hvordan denne sameksistensen i praksis skal fungere. Og vi vet allerede at for eksempel gruvedrift, petroleumsvirksomhet, fiskerier, oppdrett, vindkraft og generelle miljøhensyn kan være eksplosiv materie i møte med hverandre.

Arbeiderpartiet, og særlig partileder Jonas Gahr Støre, har lenge hatt et enormt sakseierskap til nordområdene. Det var Støre som utenriksminister i Stoltenberg-regjeringa som gjorde dette til et begrep folk kjenner til. Utvalget var ledet av avtroppende stortingsrepresentant Martin Henriksen, og det er en god måte å ta avskjed i politikken etter flere år som nasjonal politiker – først som AUF-leder og senere som stortingsrepresentant.

Skal Ap lykkes med å reise seg i nord, må de lage en politikk som fenger for både bygd og by, og som er gjenkjennelig for folks utfordringer i deres hverdager, og særlig i en tid der en populistisk og tydelig Trygve Slagsvold Vedum i storform kaprer stadig flere velgere i nord.

Da spørs det om vag begeistring og det å «ha sans for ideen om Nord-Norge-banen» og et litt slutt begrep som «nordområdene» ikke nok en gang blir for svevende for velgermassen i landsdelen der Ap mer enn noe sted har vært dominerende i nærmere hundre år.