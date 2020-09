Stadig nye bølger for baugen

leder

Hurtigruten seiler i en mediestorm vi knapt har sett maken til. Og den ser ikke ut til å avta. De fleste ville vel trodd at skandalen nå var i ferd med å legge seg. Men stadig flere saker dukker opp, skjelettene faller ut av skapet — og ledelsen stilles stadig i forlegenhet og må svare på stadig flere pinlige problemstillinger. Hvor skal dette ende?

I juli oppsto et koronasmitteutbrudd på hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen». Det er registrert smitte hos 29 passasjerer og 42 ansatte etter det utbruddet. Den klønete håndteringen og totale mangelen på ansvarsfølelse ble dokumentert til fulle i dagene som fulgte.

Den siste uken har det kommet frem at fire passasjerer testet positivt for koronaviruset etter seilinger med MS «Fridtjof Nansen» i februar og mars. Hurtigruten bekrefter at de unnlot å informere de andre passasjerene om at de hadde vært utsatt for potensiell smitte.

«Dette var gjester fra forskjellige seilinger, som hadde vært på reise fra og til cruiset. Det var ikke sammenheng mellom dem, og ikke mistanke eller informasjon om annen smitte. Nå, med kunnskapen vi har, ville nok vurderingen om bredere informasjon vært en annen», sier pressevakt Tarjei Kramviken i Hurtigruten. Hvilken kunnskap er det man har fått i ettertid? At viruset var enormt smittsomt og dødelig?

I forrige uke kom det fram at belgieren Albert Facq ble syk under et seilas med Hurtigrutens MS «Fridtjof Nansen» i mars. Den gang diagnostiserte skipslegen han med en annen sykdom. Ved hjemkomst i Belgia etter cruiseferien testet Facq positivt for covid-19. Han døde 15. april. Hurtigruten bekrefter overfor VG at de er kjent med hendelsen. Men hadde altså valgt å ikke opplyse om det.

Neste episode i føljetongen kom da Huritgruten stilte «Fridtjof Nansen» til rådighet for innspillingen av «Mission Impossible 7». 31. august meldte NTB at et besetningsmedlem på hurtigruteskipet testet positivt på koronaviruset etter hjemkomst til Filippinene 26. august. Nyheten kommer idet innspillingene er i gang.

Ifølge Sjømannsforbundet bryter Hurtigruten reglene for innleie av arbeidskraft. «Fridtjof Nansen» er registrert i det såkalte NIS – Norsk Internasjonalt Skipsregister, noe som gjør det mulig å leie inn arbeidskraft fra lavkostland. Reglene er imidlertid strenge for hvor hyppig slike skip kan trafikkere norske havner før de må forlate norske farvann og gå til utenlandske havner. Dette skipet skal ligge i ro i en måned. Derfor mener Sjømannsforbundet at det ikke kan påberope seg retten til å stå i NIS.

Konklusjonen er at Hurtigruten har en enorm ryddejobb å gjøre. Troverdighet og omdømme er satt i spill. Vi venter spent på fortsettelsen for kystens stolthet — og hvilke grep ledelsen tar.