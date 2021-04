Kaprer velgere fra alle leire

leder

Det er bare Rødt som ikke taper velgere til Senterpartiet, ifølge en partimåling som Norstat nylig gjennomførte for NRK. Samtlige andre etablerte partier mister til dels store deler av sine velgergrupper til Sp. Blant de som stemte Ap ved forrige stortingsvalg i Troms, vil nesten ti prosent i dag heller stemme Sp. Og tilsvarende blant både tidligere Høyre- og Frp-velgere.

I tillegg er lekkasjen til andre partier tilsvarende liten. Hele 88 prosent av Sp-velgerne fra 2017-valget skal gjenta sitt valg. Kun fire prosent av har bestemt seg for å forlate partiet. Senterpartiet har i så måte de meste lojale og de minst usikre velgerne i valgdistriktet. Vel å merke dersom man tro denne målingen. For, en måling i april gir på ingen måte fasiten på valgresultatet i september. Det er store velgermasser som ennå ikke har bestemt seg. Og som kan komme til å ombestemme seg.

Men partimålingen gir like fullt Senterpartiet en solid økning på over ti prosentpoeng fra forrige stortingsvalg. En oppslutning på hele 25,4 prosent i Troms gjør ikke bare partiet til det klart største i Troms valgdistrikt. Det sikrer dem også et ekstra stortingsmandat, på bekostning av Ap.

Partiet har lenge snakket til velgere på vandring i et tiltakende distrikts- og antisentraliseringsopprør. Samtidig høster de gevinst av typisk regjeringsslitasje. Men oppdriften til partiet er ikke av nyere dato. Siden stortingsvalget for åtte år siden er oppslutningen om Senterpartiet i Troms firedoblet. Spørsmålet er om veksten vil fortsette ytterligere de neste månedene, om den vil stanse opp – eller om den fram mot valgdagen vil reverseres.

At det blir et regjeringsskifte etter valget, er høyst sannsynlig. Med to av dagens tre regjeringspartier nede i knestående, samt et blødende Frp, er det lite som akkurat nå tyder på at Erna Solberg vil kunne innta en ny periode ved Kongens bord.

Meningsmålingene tyder på at Ap, Sp og SV sammen kan danne flertall på Stortinget. Skulle de tre partiene ende opp i en flertallsregjering, kan det meget vel bli Aps trøst at Jonas Gahr Støre utpekes som statsminister.

Men - om SV og Sp ønsker å delta i samme regjering, er derimot et helt åpent spørsmål.