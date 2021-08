En valgthriller av de sjeldne i Troms

leder

Med historiske 25,6 prosents oppslutning er det mye som skal gå galt på oppløpssiden om ikke Senterpartiet blir den store vinneren av valget i Troms. Partiet har aldri vært over 22,3 prosent ved noe stortingsvalg i Troms. Det var ved valget i 1993, rett i forkant av EU-avstemmingen. Dermed fortsetter de å fosse fram i nord, paradoksalt nok på en revers-politikk.

I 1993 opplevde Sp en tredobling av oppslutningen fra forrige stortingsvalg (fra 6,4 til 15 prosent). Nå fyker de videre opp. Standhaftig markering av en forakt for sentralmaktas tvangsgjennomføringer av upopulære reformer og sammenslåinger, en gjentakende motstand mot avgifter, dyrt drivstoff og såkalt «bilskam», repeterende oppmerksomhet på elendige fylkesveier og en tydelig stemme for å bygge Nord-Norgebanen — det er bare noen av forklaringene.

Sps vekst må også sees i sammenheng med et Høyre som faller som en stein, både her i nord og på landsbasis. Erna Solberg er den lengstsittende statsminister fra Høyre gjennom alle tider, men de knapt åtte årene har kostet. I en meningsmåling for VG som ble presentert i går falt partiet til under 20 prosentpoeng.

Med en smørblid og smått seierssikker Jonas Gahr Støre på turné på Senja, skulle man tro at Ap også skulle være en selvsagt vinner her. Fredagens meningsmåling for Troms, gjort av Norstat for NRK, er imidlertid en heller dyster lesning for Støre & co., der Ap med sine 22,4 prosent mister ett av sine to mandater.

Det siste er i så fall, om dette skulle bli valgresultatet, helt krise sett med Troms Aps øyne, om Støre er en aldri så stor favoritt til statsministerposten. Etter åtte år i opposisjon, med den blåeste regjeringen landet noensinne har sett, er dette på grensen til historisk svakt.

Martin Henriksen og Cecilie Myrseth vil ha problemer med å bortforklare egen innsats her. Skulle valget ende med en halvering av Aps representasjon på Tromsbenken, står det til stryk fra velgerne, gitt de faktiske forhold. Henriksen tar uansett ikke gjenvalg, men ville — med dagens måling lagt til grunn — uansett ha mistet plassen sin. Hans arvtaker, Nils-Ole Foshaug, står dermed i fare for ikke å komme på tinget overhodet.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes kom ved sist valg inn på Stortinget som fylkets ene utjevningsmandat. I dagens måling er partiet inne som ett av fylkets faste mandater. De øvrige fordeler seg på Ap, Sp, Frp og Høyre med ett hver. Det er likevel på det rene at flere enn Ap har grunn til å kjempe med nebb og klør for å beholde sine direktemandater. Også Frps faste mandat står på spill.

Det går mot en thriller av et valg i Troms. Valgkampen i måneden som kommer blir en intensiv kamp for hver eneste stemme.