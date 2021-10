Et alvor vi må leve med i lang tid

Her kommer et fint og oppklarende sitat, gjerne over to linjer.

leder

For få uker siden var det fest i landet. 25. september åpnet endelig Norge opp, og vi kunne ferdes fritt, feste fritt og leve fritt. I alle fall noenlunde. For de aller fleste en dag for glede og fest, men for noen en dag som brakte stor bekymring.

For de aller fleste av oss er det å bli smittet, og syk, av Covid-19 ikke særlig mer enn noe røff influensa. Mange opplevde helt sikkert høstens «normale» influensa som vel så heftig som det pandemiske viruset ville vært. For noen andre kan det imidlertid bety alvorlig sykdom, til og med død. Forleden opplevde også Universitetssykehuset i Nord-Norge det tredje koronarelaterte dødsfallet siden pandemien tok til. Det er altså ingen grunn til ikke å ta denne sykdommen på det største alvor.

Etter åpningen har vi også sett og hørt sterke historier om pasienter og pårørende til mennesker, store og små, i risikosonen som uttrykker stor engstelse for hvordan resten av samfunnet brått lever tilsynelatende helt som før mars 2020.

Den siste utviklinga i Tromsø og Alta viser at vi ikke kan det. Vi kan ikke slippe helt opp, og anse oss som ferdige med covid19. Viruset florerer fortsatt omkring i samfunnene, og smitterisikioen er der. Fortsatt er det for mange som uvaksinerte, og fortsatt er det mennesker i risikosonen. Dette må resten av samfunnet også ta hensyn til.

Torsdagens gjeninnføring av tiltak i Tromsø vitner om at vi fortsatt må ta oss i akt. Vi som bor utenfor kommunen, men som stadig ferdes inn til fylkeshovedstaden i ulike ærender, må også ta slike hensyn. Ett er for å unngå å ta med smitte hjem, men også for å bidra til å forhinmdre videre spredning i nabokommunen.

Det vil ta tid, sannsynligvis også veldig lang tid, før Norge kan friskemeldes fra Covid-19. Og kjenner vi historien rett, er det all grunn til å anta at denne pandemien ikke er den siste. Erfaringer med svine- og fugleinfluensaen tilsier at vi om noen år igjen kan komme til å stå overfor nye, smittsomme utfordringer. Da gjelder det å ha lært.

Og kanskje skader det heller ikke om vi beholder noen av rutinene også i mellomtiden, som god håndhygiene og godt smittevern.