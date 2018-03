Hvordan legge til rette for vekst og omstilling i næringslivet?

leserbrev

For å legge til rette for videre verdiskaping i norsk økonomi er det særlig viktig med god evne til omstilling og innovasjon. Et effektivt kapitalmarked er en forutsetning for vekst og omstilling i næringslivet, og derfor for norsk økonomi og velferd.

Kapitaltilgangsutvalget ble oppnevnt av regjeringen 31. mars 2017 som et tiltak i oppfølgingen av Industrimeldingen, for å vurdere kapitaltilgangen til norsk næringsliv. Utvalgets rapport ble overrakt næringsministeren 1.mars i år, og gir oss en vurdering av om kapitaltilgangen til verdiskapende selskaper og prosjekter er tilstrekkelig.

Utvalget vurderer at det er særlig krevende å ivareta finansiering i det norske kapitalmarkedet for virksomheter som har mange år med kapitalkrevende utvikling foran seg, før eventuelle kommersielle inntekter kan ventes. Dette er en kjent problemstilling i forbindelse med kommersialisering av forskningsresultater, og er kanskje særlig aktuelt når man snakker om å få den norske helsenæringen til å vokse. At det gjelder bedrifter som kan ha potensiale for stor og verdiskapende vekst etter et vellykket utviklingsforløp, gjør det spesielt viktig å legge til rette for bedre finansiering av disse.

Statlig tilrettelegging av tidligfase-investeringer vil kunne sikre tilgangen på langsiktig kapital og kompetente eiermiljøer for innovative vekstbedrifter. Men utvalget anbefaler samtidig at antall offentlige aktører som forvalter offentlige tilskudd, lån eller egenkapital bør være begrenset, og at statlige virkemidler må være dynamiske, effektive, målrettede og målbare. Fokuset bør være på bedrifter som kan skape arbeidsplasser og fremtidig vekst.

Tilskudd og beskatning er ofte to sider av samme sak, og må virke sammen for et godt resultat. En effektiv og nøytral beskatning vil derfor være viktig for næringslivets kapitaltilgang, og en lavere formell skattesats vil redusere kapitalkostnadene for investeringsprosjekter i Norge. Men man ser at en skattemessig favorisering av investeringer i fast eiendom de siste årene, har svekket kapitaltilgangen til andre sektorer. En reform av eiendomsbeskatningen for å sikre en mer helhetlig utforming, større forutsigbarhet og å forhindre uheldig vridning i den regionale kapitaltilgangen, bør derfor vurderes. Dette for å sikre kapitaltilgangen til fremtidens vekstbedrifter.

Utvalget anbefaler at formueskatten avvikles, og eventuelt erstattes med andre skatter som kan ha mindre negative effekter på næringslivets kapitaltilgang. Regjeringens beslutning om fjerning av maskinskatten er derfor i tråd med disse anbefalingene.

Hvilke av de foreslåtte tiltakene fra kapitaltilgangsutvalget som blir iverksatt, gjenstår å se. Men regjeringen vil prioritere tiltak som fremmer verdiskaping og økt produktivitet i norsk økonomi, både i privat og offentlig sektor. Investeringer i kunnskap, infrastruktur og virkemidler for økt verdiskaping, samt vekstfremmende skattelettelser, er en viktig del av dette.