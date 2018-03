Nei til sammenslåing av NAV-kontor

leserbrev

I dag er den statlige delen av Nav pålagt å være tilstede i alle kommuner med en minimumsbemanning på tre personer. Det er denne bemanningsgarantien som nå foreslås vraket ved at kontorer slås sammen i større enheter.

Fortrinn som lokalkunnskap om folk og næringsgrunnlag, nærhet til brukere og korte avstander kastes nok en gang til side for påstått effektivitet, økonomiske hensyn og robuste fagmiljø. Vi kjenner argumentene fra politi- og brann, kommune- og regionreform. Regjeringen vil oppfordre til færre kontor ved hjelp av kommunesammenslåing eller interkommunalt samarbeid.

Knapt ti år er denne formen for organisering prøvd ut med alle sine kostnader ved oppbygginga, før en skal bygge opp nye samlokaliseringer i mer sentrale strøk. Brukere av tjenestene må bruke mer tid og reise lengre for å oppsøke tjenestene. Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad er målsettinger i Nav-reformen. For å lykkes med dette må man ha nærhet til arbeidsliv, hjelpeinstanser som psykiatri, OT-tjeneste, leger og barnevern for å få til et helhetlig opplegg for brukeren, tiltakene er lett tilgjengelige, det er lettere å samarbeide for de ansatte og brukerne får et tilbud raskere. Dårligere tilgjengelighet vil dessuten ramme de svakeste gruppene som trenger NAV mest som flyktninger, eldre og andre med dårlige dataferdigheter.

Mange vil ikke kunne kommunisere med NAV på den måten det legges opp til med samlokalisering og sentralisering. Det tar lang tid å bygge opp lokalkunnskap, men det tar kort tid å rive den ned.

NAV-reformen er en stor velferdsreform, hvor kommune og stat skal samarbeide om å levere tjenester til innbyggerne. Dette går det an å få til. Det er ikke aktuelt å legge ned en tjeneste som etter vår vurdering fungerer veldig bra. For å drive et godt NAV-kontor er nærhet til brukere og samarbeidspartnere helt avgjørende.

Skjervøy kommunestyre krever at NAV-kontorene opprettholdes i den enkelte kommune. Om det er noen kommuner som frivillig vil legge ned sitt NAV-kontor, skal dette forankres politisk.