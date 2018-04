Ap tar ikke folket sitt på alvor

leserbrev

Da Listhaug saka var på sitt heteste ble det fra ledene stortingspolitikere brukt mange fine ord som skulle legimentere hvorfor en samlet opposisjon ikke hadde tillit til landes justisministre. Jonas Gard Støre var veldig opptatt av dette med og «bygge tillit ute i samfunnet, tillit mellom folk og politikere». Men er Jonas Gard Støre og de andre partilederne i sine gjerninger opptatt av og bygge tillit mellom folk og politikerne?

Jeg tror at Listhaug saka -spesielt for Jonas og makteliten i Arbeiderpartiet var en meget kjærkommen sak for og få debatten rundt Acer saka ut av fokus. Vi vet at denne saka som handler om og avgi selvråderett i strid med grunnloven, til EU over vår egen rene fossekraft, engasjerte veldig mange. Grasrota i Ap var i mot, det samme er ett samlet LO, tonegivende industriledere er også mot. Undersøkelser viser at før saka ble vedtatt i Stortinget var det flertall i de fleste partiene mot og avgi suverenitet .

Arbeiderpartiet v/ Jonas G. Støre nektet og bøye seg for folkeflertallet, nektet og låne øret til over hundre ordførere fra eget parti, nektet og lytte til grasrota i LO, har ikke fått med seg at over 70% av folket sier NEI til EU, har helt glemt at ett samlet folk i to folkeavstemminger har sakt nei til suverenitetsavståelse til EU. Hvorledes Ap kan forsvare at det og bygge tillit mellom folk og politikere er det samme som og overse det brede lag av folket og deres organisasjoner ved og fortsette å avgi suverenitet til EU,har Ap hittil ikke svar på. Ser ikke Jonas G. Støre og Arbeiderpartiet den grasrotbølgen som bygger seg opp mot Arbeiderpartiet?

Fire av ti mener Ap-ledelsen er svekket uten Giske I en spørreundersøkelse sier 27 prosent av Ap-velgerne at partiets ledelse er blitt svakere uten Trond Giske. For velgere generelt er tallet 42 prosent.

Siste valg var ett varsko mot AP fra den stadige sterkere grasrotbølgen som bygger seg sterkere for hver dag, ett varsel til AP om å legge om kursen. Etter at Ap på nytt allierte seg med Høyre sia på Stortinget i Acer saken, sender di såvidt ikke ut noe signal om at de vil ta folket på alvor. Etter siste valg var det store oppslag i avisene om at nå var det flertall på Stortinget mot EU, det var også flertall i Ap. Da er det jeg spør meg selv hvor er disse nei folkene, hvorfor hører vi aldri fra Stortingets talerstol at en representant fra eks. Ap taler makteliten mitt i mot? Hvorfor er alle tause når rundt om 300 eu-direktiv årlig innarbeides i landes lover. Eller er det å være nei representant på Stortinget ett skuebrød for at det skal være lettere og avgi suverenitet gjennom den forherdede EØS-avtalen:

Med bakgrunn i de siste ukers/månders hendelser bygges det ikke tillit til AP.