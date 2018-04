La oss få tilbake «Påskemorgen» på NRK Super

leserbrev

Hvorfor? Jo, fordi dette programmet hadde utviklet seg til å bli en påsketradisjon, på linje med Kvikk Lunsj, Solo og smågodt kamuflert i påskeegg.

Der fantastiske programledere som Christer og Selda, spennende fysikkeksperimenter med smell i, livlige bursdagssanger og morsomme gjester ga oss en nydelig start på dagen.

Jeg kan rett og slett ikke fatte og begripe hvorfor vi seere ikke ser på slike TV-programmer lenger. Gjør vi virkelig ikke det? Dette er jo reinspikka kvalitet. God gammeldags underholdning hvor seerne faktisk er i fokus. Og hvis så faktisk er tilfelle, at vi ikke lenger ser på sånn Barne-TV, – ja, da må vi i så fall begynne å gjøre det igjen. Snarest. For vi har så godt av det. Og kanskje mer nå enn noen gang før.

For vi lever tross alt i en så stressa og hypermoderne verden at vi nesten ikke har tid til noe lenger. Ikke har vi tid til å vente på at butikkansatte skal skanne varene våre når vi handler. Og for å ikke snakke om avhengigheten vår av smarttelefoner, som snart er på linje med oksygen, i en viss kjent behovspyramide. Eller vårt sosiale liv som er så fremmedgjort at vi blir livredde hver gang noen ringer på døra vår, i hvert fall hvis vi ikke er forhåndsvarslet per sms eller messenger om at noen faktisk har tenkt seg på sånn …. sånn de gjorde i gamle dager, vet du …. sånn …. gå på besøk hos hverandre, heter det ja.

Derfor, kjære NRK, dere er selveste rikskringkastingen, og da må dere i hvert fall ha et moralsk ansvar med å hjelpe oss med å få «Påskemorgen» på skjermen igjen senest neste år.

Ikke bare fordi dere må hjelpe oss med å frigjøre oss fra importerte og udugelige «TV-programmer» som for eksempel Teen Titans, Poppeloppane og Gumball, som må kunne sammenlignes med noen av krigshistoriens mest grusomme torturmetoder.

Nei, mest fordi vi trenger det. Store og små. Ikke for at vi skal se mer på TV. Men fordi vi skal kunne se noe fornuftig sammen når vi først ser på TV. Noe som er hyggelig og moro for hele familien, og som gjør at vi kan starte påskedagene med et smil rundt munnen.

Før vi senere på dagen koser oss med andre hellige påsketradisjoner som Kvikk Lunsj, solo og smågodt kamuflert i påskeegg.

God påske!