Regionvegforbindelsen Tromsø-Finnmark må fremskyndes

leserbrev

Regionreformen som gjennom Stortingsvedtak gjør Troms og Finnmark til ett fylke fordrer økt fokus på regionvegforbindelsene mellom Tromsø omlandet. Troms KrF viser til at nedkorting av veien mellom Tromsø og Finnmark må prioriteres høyt. I dette inngår

Fylkesveg 91 med realisering av fergefri forbindelse til Lyngseidet (Ullsfjordforbindelsen)

Sikring av E 6 over Kvænangsfjellet.

Raskere heldøgns forbindelse over Lyngenfjorden

Kristelig Folkeparti i Nord vil kreve ekstra statlige bevilgninger til infrastruktur for at resultatene av regionsreformen skal bli vellykket.

Transportårene inn til Tromsø inngår i Konseptvalgutredningen (KVU) som Troms Fylkesting har påpekt behandlet. Særlig viktig vil strekningene fra Tromsø og nordover være for å innkorte avstandene og for å gi sikker regularitet. Ullsfjordforbindelsen vil være første ledd som må komme på plass i dette arbeidet, men samferdselsplanene for det nye fylket må prioritere høyt alle slike innkortingstiltak.

Ullsfjordforbindelsen som gir en rekke gevinster både samferdselsmessig og samfunnsøkonomisk må ha fullt trykk. Planarbeidet må hurtigst mulig føre til realisering av den fergefrie forbindelsen på Fylkesveg 91 på strekningen Tromsø-Lyngseidet.

Sikringen av vegforbindelsen E 6 over Kvænangsfjellet må forseres, og tas som ett byggetrinn for å oppnå driftsgevinster i anleggsfasen. Masseuttak fra tunelldrift må kunne nyttes til omlegging og rassikring på den samme strekningen.

Sammenbindingen av FV 91 og E 6 på nordsiden av Lyngenfjorden må forbedres til å bli raskere og til å være heldøgns. Raskere ferger, kortere seilingsvei eller bru over Lyngenfjorden er alternativer som må utredes.