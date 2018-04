Flere skal kunne jobbe lenger

leserbrev

Derfor er et av regjeringens viktigste prosjekter de neste fire årene en kompetansereform i arbeidslivet. Flere av oss må stå lenger i jobb, samtidig som endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Mange av oss må ta mer utdannelse og opplæring.

Omstilling er ikke noe nytt, men tempoet i den teknologiske utviklingen og endringene det medfører er raskere enn før. Automatisering og robotisering et positivt fremskritt for samfunnet. Men da må vi sørge for at det fører til økt konkurransekraft og økonomisk vekst, og ikke utenforskap og arbeidsledighet. For å lykkes med dette, er det helt avgjørende at vi får de riktige verktøyene og insentivene til å investere i kompetanse og utdanning.

I Framtid i nord 29 mars utfordret Akademikerne regjeringen på hvordan vi skal sørge for at ingen går ut på dato når pensjonsreformen fører til at flere må stå lengre i arbeidslivet. Jeg deler Akademikernes bekymring for at det er færre som tar etter- og videreutdanning når omstillingsbehovene øker. Det er mye som tyder på at bedriftene underinvesterer i kompetanse. Det kan det være mange grunner til. Noen har problemer med å identifisere behovet sitt, andre finner ikke tilbydere som kan gi et relevant tilbud.

I tillegg kan det være at insentivene for den enkelte til å etter- og videreutdanne seg ikke treffer og at bedrifter er redde for å utdanne sine ansatte ut av virksomheten og på den måten ikke høste gevinsten av sin investering. I en tid med stor omstilling må vi ha videreutdanning og opplæring som er tilpasset voksnes liv.

Regjeringen jobber med en kompetansereform som vil gjøre det enklere for den enkelte å ta ansvar for egen kompetanseutvikling. Men kompetanseutvikling er også arbeidsgivernes ansvar. Bedriftene har selv et ansvar for å sikre opplæring i tråd med de behovene de har. Samtidig vil vi vurdere å innføre en ordning etter modell av Skattefunn, slik at det skal lønne seg økonomisk å satse på kompetanseheving på arbeidsplassen.

Motiverte arbeidstakere trenger fleksible utdanningstilbud som lar seg kombinere med arbeid og et travelt hverdagsliv. Vi har satt ned et ekspertutvalg som skal se på hvor godt rigget utdanningssystemet er til å levere etter- og videreutdanning som svarer til arbeidslivets behov.

Jeg er enig med Akademikerne at den enkelte ikke skal være overlatt til seg selv når omskoleringsbehov melder seg. Partene i arbeidslivet og regjeringen har signert en Nasjonal kompetansepolitisk strategi med en rekke tiltak. Samtidig vil vi jobbe sammen med Akademikerne og de andre partene for å lage en kompetansereform som bidrar til at ingen går ut på dato.