Posten skal fortsatt frem

leserbrev

Årsmøtet til Troms og Finnmark KrF er kjent med at Samferdselsdepartementet 9. januar sendte ut pressemelding og annonserte høring angående framtidig postombæring med høringsfrist 6. april.

Dette skjer på bakgrunn av en utredning som viser at brevmengden er mer enn halvert siden år 2000, som følge av digitaliseringa av samfunnet, og følgelig synker inntektene til posten. I høringsbrevet anbefaler Samferdselsdepartementet å redusere postombæringa til annenhver dag fra 2020 i hele landet.

Tungvint

Allerede fra 5. nov. 2016 ble post på lørdager redusert til kun å gjelde avisdistribusjon. 1. okt. 2017 ble det iverksatt ny ordning der levering av bedriftspakker ble redusert fra fem dager i uken, til en og to dager i uken for de fleste distriktene.

Slike pakker kan bedrifter heller ikke hente ut noe sted før leveringsdagen. Det sier seg selv at dette er en tungvint ordning for bedriftene som trenger rask levering av sine varer, og at dette kan være direkte til hinder for næringsutvikling og bidrar til sentralisering. I sentrale strøk vil det kunne finnes alternativ til posten som kan benyttes når viktige leveranser skal frem. Det alternativet har ikke distriktene.

Må flytte

Med henvisning til høringsbrevet og utredningen som er gjort, vil årsmøtet advare mot bare å ha fokus på Postens regnskap. Staten, som er eneeier av Posten Norge, må også se på konsekvensene for bransjer, bedrifter og mennesker i ulike aldersgrupper i bygd og by som er avhengige av de sendingene det haster med. For noen bedrifter kan det være dette som gjør at de må flytte fra bygda.

Breiband er ikke tilfredsstillende utbygd i Utkant-Norge og kan derfor ikke kompensere for reduksjon av postombæringa. Årsmøtet vil også peke på utfordringene for distriktene med hensyn til, avisdistribusjon, lokalavisens fremtid, sårbare grupper som er avhengig av medisinforsendelser fra apotek og frakt av prøvemateriale fra legekontorer og inn til laboratorier for analyse.

Troms og Finnmark KrF mener at postombæring skal være en tjeneste i hele landet hver dag mandag-fredag. Posten skal levere tjenester til lik pris i hele landet, og tjenestetilbudet skal ikke reduseres før jevngode alternativ er etablert.