leserbrev

Etter en kort gjennomgang av Facebook siden din ser jeg du er opptatt av at mye prat ikke skal telle, men handling. Du trenger hjelp til å spre fakta, vel... Jeg håper du tar det tid til å lese dette.

Vi holder til i Nord- Troms, nærmere bestemt Skjervøy. Vi er knappe 3000 innbyggere i vår fantastiske kommuner. Vil tippe rund 300 ( her er jeg usikker) holder til på Arnøy. Det er der problemet ligger.

Orker ikke skredveien lenger: Nå flytter familien på fem fra Arnøya Familien Pedersen har fått nok av å måtte si ifra seg jobboppdrag og risikere å bli tatt av skred under den daglige pendlingen. Nå flytter de fra barndomsbygda i Troms.

Ordføreren vil ha krisemøte om Arnøya Ørjan Albrigtsen frykter for øyas framtid om ikke noe blir gjort.

Da han kjørte tilbake hadde skredet gått over veien: – Det er en ekkel følelse Tommy Nilsen kjørte forbi Singla rundt klokken 09.00. Da han returnerte to timer senere hadde et snøskred tatt over veien.

Uti havgapet hvor vi holder til lever vi av havet. Arnøy laks og Årvikbruket levere oppdrettslaks og hvitfisk for omlag 1,5 milliarder. Her snakker vi verdiskapning. Ei øy med 300 innbyggere. Rimelig fantastisk, om jeg må si det selv. For kommunen er Arnøya uvurderlig da lokale gründere eier disse bedriftene som skatter til kommunen.MEN, som du kan lese i avisartikler er det nå nærmest unntakstilstand på Arnøy. Akkurat nå er det nærmest livsfarlig å fredes på veiene der ute. Folk som skal på jobb, ofrer nærsagt livet for arbeidet. Det har den siste måneden dundret ned nærmere 30 snøskred over fylkesveiene. Bygdene blir isolerte. Familier splittet. Næringslivet rammet. Det er uholdbart!! Fylkeskommunen klager på penger. Vi er ikke lengre først i køen. Pengene som skulle vært brukt på Arnøy har Troms fylkeskommune flytter til Sør-Troms for at tiltak på Arnøya blir for dyrt. Arnøya kan ikke leve med dette. Ikke Skjervøy kommune heller!Jeg håper du vil og kan se på saken. Registrere i debatter og her på Facebook at du er en handlingens mann. Vær snill, sett av en dag SNAREST, fly til Tromsø, så skal jeg personlig bringe deg til problemet så du får se elendigheten selv. Det haster. Vi trenger hjelp. Folk flytter fra kommunen våres. Vi mister viktige kompetanse personer. Se hva Arnøya bidra med. 1,5 millliarder, med 300 innbyggere.

Selv er jeg ikke rammet av problemet, da jeg bor på tettstedet Skjervøy. Men naboøya våres, Arnøya trenger skredsikringstiltak snarest. Jeg håper du leser, undersøker og handler. Kommunen, næringslivet og skatteytere er klare til å ta deg imot.

Jeg håper vi sees.