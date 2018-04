Nei til sex i rundkjøringer

leserbrev

Ungdom feirer «friheten» etter tretten års skolegang. En fortjent feiring. De aller fleste tenker tilbake på russetida som en morsom og lykkelig tid. En fase er omme og det skal feires før livets forpliktelser tar tak.

Russeknuter hører med. Det utvises stor fantasi for å sette russen på morsomme og til dels krevende prøver. Sett fra et «voksent» ståsted, påkaller nok noen av knutereglene ordene tåpelig og merkelig i hjernen, men det er jo ment som et uttrykk for fest og moro.

En lørdag morgen leste jeg et stort oppslag i «Ringsaker Blad» om knutereglene for russen ved Ringsaker videregående skole. Ikke mindre enn 100 regler! De fleste med et klart humoristisk innslag.

Det er helt sikkert morsomt ment med regel 34 om at russen kan få; Bilde av Miljøgata i lua dersom han/hun har sikker/beskyttet sex i/ved alle tre rundkjøringene fra Shell til Jafs. Det gjelder nok også regel 65 som sier; Bit av skiltet: Sitt sammen med andre medruss i en rundkjøring og ha et skilt hvor det står «En tut, en skål!». Så også regel 67; Seigmann: Løp naken over Mjøsbrua (OBS! Dette er offentlig blotting, kan føre til bot.), kan både være morsom og krevende.

Alle forstår at å ferdes i og ved rundkjøringer er trafikkfarlig. Det er kanskje ikke farlig for løperen å være uten klær på brua, men de som kjører kan jo få en vel stor overraskelse ved å se nakne mennesker på brua og helt glemme at de kjører bil.

Jeg har i min jobb også noen andre oppgaver som gjør at jeg ikke har rukket å se igjennom alle landets russeregler. Men jeg føler meg nokså sikker på at det ikke bare er på Ringsaker rundkjøringer er med. Vi finner nok også bruvarianten mange steder. Jeg vil nødig framstå som gledesdreper eller som tante Sofie. Men kjære russ; ved Ringsaker er det 97 andre knuteregler å velge blant. Det tror jeg sikkert er tilfellet også ellers i landet. Kos dere, feir russetida, og sørg for at det blir en glad tid å tenke tilbake på. Dropp bilde av Miljøgata, Seigmann og Bit av skilt, men sats gjerne på regel 38; Fastnøkkel: Lever russebilen/bussen på gratis russebilkontroll hos Statens vegvesen.