Etterhvert har man forstått at dette ikke bare er tomme trusler

leserbrev

Det går rykter om at rådmannen i Lyngen har foreslått nedleggelse av omsorgssenteret i Ytre Lyngen. Ryktene har versert en tid men forslaget virker så useriøst at man har ikke tatt det alvorlig. Etterhvert forstår man at dette ikke er bare tomme trusler men noe befolkningen i Ytre Lyngen må ta på alvor.

Det verserer også rykter om at politikerne fra Ytre lyngen ikke har protestert nevneverdig på galskapen? Kan dette virkelig være sant? Forstår rådmannen og de som støtter han hva Lenangen omsorgssenter betyr for befolkningen i Ytre Lyngen? Hvis man nevner for eldre personer at de må flytte til Lyngstunet mister de livsgnisten. Og hva med de pårørende – er det ikke merkelig hvor kort vegen fra Ytre Lyngen til Lyngseidet er men fra Lyngseidet til Ytre Lyngen er avstanden stor.

Hva med arbeidsplassene – betyr ikke disse heller noe? Forslaget oppleves som et "hån" mot befolkningen i Ytre Lyngen og kommer til å få alvorlige konsekvenser for tilliten både til administrasjonen og de politikerne som støtter forslaget. Jeg oppfordrer hele befolkningen i Ytre Lyngen til å protestere mot nedleggelse av omsorgssenteret i Nord-Lenangen. Det minste man må kunne forlange er en skikkelig begrunnelse hvorfor dette er nødvendig. Jeg imøteser en redegjørelse i herværende avis fra rådmannen.