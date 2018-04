Jeg tror ikke Lyngsværingene drikker så mye som påstått

leserbrev

Ser i nettutgaven av Framtid i Nord at Lyngsværingene drikker nest mest i landet, 6 liter per person. Det er en påstand Framtid i Nord neppe har dekning for å hevde.

Vi vet at det har vært noe økning i alkoholomsetningen etter at polet kom, men jeg mener Framtid i Nord bør dokumentere hvilken type alkohol det snakkes om. Vi vet også at turismen har medført økning i omsetningen av alkohol. Husker jeg ikke feil, var økningen over en 10-års periode på 60 000 liter øl. Derfor tror jeg ikke på påstanden om at det er Lyngsværingene som drikker så mye som påstått, men at det er turismen som står for mesteparten av økningen.

Framtid i Nord bør sjekke fakta.